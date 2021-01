Detenido y golpeado en La Habana opositor José Díaz Silva

MIAMI, Estados Unidos.- Agentes del régimen detuvieron y golpearon este miércoles al opositor cubano José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR). El hecho se produjo al salir de su vivienda, ubicada en Boyeros, La Habana.

“Cuatro agentes del Ministerio del Interior y dos policías me pararon, me esposaron y me tiraron al suelo para quitarme el teléfono”, declaró Silva a CubaNet, tras ser liberado. Luego fue trasladado en auto de patrulla hacia la unidad policial de Santiago de Las Vegas.

“Al llegar reclamé, como reclama cualquier cubano que se siente indignado por el maltrato, y se lanzaron contra mí casi todos los policías que estaban en el lugar. Me golpearon en el mismo portal de la estación y me arrastraron hacia los calabozos”.

Dentro de la celda al activo promotor de Cuba Decide le obligaron a quitarse varias prendas de vestir y le efectuaron un violento registro corporal.

Silva fue liberado alrededor de las 11:00 a.m., luego de más de tres horas de arresto, sin documentación que justificara la detención y sin que mediaran palabras de disculpas ante el proceder violento y arbitrario de los policías.

“Llegué a mi casa con mis cosas en una bolsa, sin zapatos y sin celular, así es que como actúan estos sicarios de la dictadura contra mí, y contra todos los que luchamos por un futuro mejor para el pueblo de Cuba”, indicó Díaz Silva.

El líder opositor, de 60 años de edad, denunció que los oficiales utilizaron sus botas para golpearlo por la cabeza y por la espalda, principalmente.

“Yo estoy muy adolorido y esos esbirros saben cómo dar los golpes para no provocar grandes marcas, pero bueno, siempre se les va la mano. Ya pagarán por esto y por todas las violaciones que cometen a diario”, recalcó.

Este 5 de enero Lourdes Esquivel, esposa de Díaz Silva y también opositora, fue detenida cuando se dirigía a la sede nacional de las Damas de Blanco, en Lawton, La Habana. Recibió amenazas de ser multada con altas cuotas y con ser enviada a prisión.

Desde el día de ayer, la vivienda del matrimonio opositor y de la sede de las Damas de Blanco permanecen bajo operativo policial.

En una publicación en Facebook, la líder del movimiento femenino, Berta Soler, dijo que de acuerdo a los vecinos la presencia policial es para impedir que regalen juguetes.

Por años, para esta fecha, día de Reyes Magos, el Ministerio del Interior ha desplegado operativos en varias partes del país para impedir que disidentes y opositores realicen fiestas para los niños. También han realizado registros a las viviendas de los posibles organizadores para confiscarles juguetes.

