MIAMI, Estados Unidos.- Jorge Enrique Rodríguez Camejo, periodista de Diario de Cuba, está detenido desde el pasado domingo y a la espera de un juicio el próximo 7 de julio, denunció a ese medio su hermano Leonel Rodríguez.

Según las declaraciones de Leonel, la familia desconoce los motivos por los que su hermano será encausado por la justicia castrista. “Va a estar preso hasta el día 7 de julio, que le van a celebrar el juicio”, dijo, y contó además que no ha podido comunicarse con Jorge Enrique para conocer los detalles del arresto.

“Hay varias versiones, en una me dijeron que fue ‘desacato a la autoridad’, en otra que estaba apoyando las protestas a raíz de la muerte del joven Hansel Ernesto Hernández a manos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la otra es que estaba grabando un video”, relató a Diario de Cuba.

“Cuando fui ayer a recoger las cosas para llevárselas a donde está detenido, una vecina me dijo que se lo llevaron de su casa, así que no sé cuál versión creer, porque no lo he visto todavía”, reveló el hermano, y aseguró que según pudo conocer “fue trasladado para el centro de procesamiento penal conocido como el Vivac”, en La Habana.

El pasado mes de abril Jorge Enrique Rodríguez Camejo fue interrogado por agentes de la Seguridad del Estado, que lo acusaron de “difundir noticias falsas” y le comunicaron que tiene un proceso abierto por ello.

A Jorge Enrique Rodríguez Camejo lo arrestó el régimen cubano justo cuando en la isla se viven momentos de tensión y un gran despliegue policial por la inconformidad popular después de que el joven habanero Hansel Ernesto Hernández, del municipio de Guanabacoa, muriera a manos de la policía castrista.

Desde este lunes activistas y miembros de la sociedad civil independiente convocaron a lo largo del país varias protestas pacíficas contra la violencia policial y el racismo, y para exigir justicia para Hansel, que resultó ser un joven negro, de un barrio pobre capitalino, muerto de un disparo de un agente policial.