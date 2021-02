Detenido ilegalmente ex marino mercante cubano Omar Torres

LA HABANA, Cuba.- El joven opositor Omar Torres Sosa fue detenido arbitrariamente en el municipio Ciro Redondo, provincia de Ciego de Ávila, a las 7 de la tarde de este sábado, y liberado tres horas después por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) tras ser interrogado y amenazado por la Seguridad del Estado de ese territorio.

Según declaraciones que ofreció Torres Sosa a CubaNet, luego de ser liberado de la Unidad de Patrulla de Ciego, la policía política “me llevó con la justificación de que querían conversar conmigo para darme una respuesta por lo que está pasando en mi residencia, el acoso, las agresiones…”.

“Sin embargo, allí me amenazaron al decirme que si no quito el cartel de Patria y Vida que tengo en la pared del portal de mi casa habría consecuencias mayores, que pensara en mi hijo de seis años, porque Cuba es libre y no hay cabida para los gusanos”.

“Yo les aseguré” –añade, “que no iba a quitar el lema de la pared de mi casa, y uno de ellos me dijo ­­despectivamente: ahora tú estás con los musiquitos de pacotilla esos”.

Una hora antes de que los efectivos de la PNR se llevaran a Omar Torres Sosa sin ninguna orden de detención, una trabajadora de Atención a la Población del Poder Popular en Ciro Redondo visitó a la familia para informarles que habían llegado a la institución quejas de vecinos sobre la fachada de su casa, principalmente por el letrero que tienen pintado con las palabras Patria y Vida, alegóricos al nuevo tema musical de Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maikel Osorbo y El Funky.

Litsay Rodríguez Ortega, esposa del ex marinero mercante, agrega que “nosotros le dijimos a esa señora que no lo íbamos a quitar, que si la policía no vino aquí cuando estaban vandalizando mi casa, entonces no tenían dignidad para exigir eso. Ella se fue y como a la hora vinieron todos los policías, al frente de mi casa vi dos patrullas y cinco oficiales, y en la esquina se hallaban dos carros más incluyendo una guagua pequeña con los llamados boinas negras”.

Relata Litsay que Omar Torres les preguntó a los uniformados cuál era el motivo de su aprehensión, si tenían alguna orden y estos le dijeron que no, que el motivo no lo podían decir pues el jefe lo estaba esperando en la unidad.

“Ellos nunca dijeron para dónde se lo llevaban, nosotros nos enteramos cuando llegó esposado a la casa más de tres horas después” —comenta Litsay. “En ese tiempo recibí la llamada de muchas personas preocupadas por su situación, entre ellas la de José Daniel Ferrer, Laritza Diversent, Anamelys Ramos…”.

Omar Torres Sosa, ex marinero de la compañía cubana radicada en Grecia Nortsouth Maritime Company, y su familia, han sufrido en los últimos meses acosos, agresiones y detenciones. Han vandalizado su casa lanzando objetos contundentes, intentando abrir ventanas, lanzando huevos y líquidos de origen desconocidos.

El pasado 29 de noviembre de 2020, el joven opositor fue agredido físicamente por un capitán de la Contrainteligencia en Ciro Redondo, luego de manifestarse pacíficamente y en apoyo al Movimiento San Isidro en el parque Sergio Antuña de esa localidad avileña.

