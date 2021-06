MIAMI, Estados Unidos. – El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció la situación del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, quien, presumiblemente, estaría siendo torturado, en Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado de Cuba.

Esa organización recogió el testimonio de la esposa del reportero, Eralydis Frómeta, quien asegura que Valle Roca está siendo víctima de torturas en ese centro de detención de la policía política.

“Yuri está siendo torturado” en Villa Marista, porque un “represor dijo que cuando Lázaro llegara a Villa Marista obligado y por la fuerza iba a tener que desbloquear su teléfono celular”, aseguró la mujer al ICLEP.

La esposa del reportero sostuvo, además, que las torturas y los tratos degradantes forman parte esencial del accionar de los uniformados para con los detenidos en esa instalación.

“Por eso es por lo que yo estoy denunciando, voy a continuar denunciando que a él (Lázaro Yuri Valle Roca) me lo están torturando, me lo están matando en Villa Marista, porque si a mí me lo hicieron esposada, cuatro mujeres contra el piso, estoy segura de que a él, que también lo golpean constantemente esposado, se lo tienen que estar haciendo”, argumentó.

Lázaro Yuri Valle Roca está recluido en Villa Marista desde el pasado 15 de junio. De acuerdo con el ICLEP, ese mismo día, antes de ser detenido, el periodista fue citado “de forma engañosa” a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) ubicada en Zapata y C, en el Vedado. El objetivo, supuestamente, era “cerrar una causa por un supuesto delito de desacato que tenía abierta desde el 2020”.

“Al llegar a Zapata nos percatamos que todo fue una trampa para enviarlo a prisión y a las cinco de la tarde le notifican que va para Villa Marista bajo un proceso de investigación”, añadió Eralydis Frómeta, quien también fue golpeada por oficiales de la policía política en Zapata y C.

Momentos antes de ser trasladado hacia Villa Marista, Valle Roca advirtió que se mantendría “plantado en huelga de hambre”. Ahora, el reportero se encuentra incomunicado y bajo un proceso investigativo.

El ICLEP señala que Eralydis Frómeta “no ha podido ver a su esposo desde que fue arrestado”, y que, por tanto, exige “una prueba de vida del periodista”.

“Yo quiero una prueba de vida, yo quiero que me muestren cómo esta él, pero con imágenes reales, no falsas como las que la dictadura acostumbra a poner”, exigió la mujer.

El pasado viernes, Frómeta presentó un recurso de habeas corpus a favor del periodista ante el Tribunal Supremo de La Habana, sin que hasta el momento haya constancia de una respuesta sobre el caso.

La esposa de Valle Roca también reveló que su vivienda (ubicada en Ulloa # 8 entre 45 y 47 Nuevo Vedado, La Habana) “fue allanada la pasada semana y solo le ocuparon ´unas frases martianas´, ´dos fotos de Antonio Maceo, una foto de un represor y una propuesta 2020´. Desde entonces, el inmueble permanece bajo vigilancia policial.

El arresto de Lázaro Yuri Valle Roca ocurrió apenas un día después de que publicara en su plataforma, Delibera, un trabajo periodístico titulado: Se calentó La Habana: lanzan octavillas conmemorando natalicio de Antonio Maceo.