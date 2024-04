SANTIAGO DE CUBA. – En dos ocasiones las balas pudieron haber acabado con su vida: Roel de las Mercedes León Téllez se unió al Ejército Rebelde con 17 años, en los primeros días de marzo de 1957, según recuerda. Se alzó junto a su hermano por presión de su padre, dice, y participó en las luchas armadas durante 18 meses. Más tarde, pasó a formar parte del cuerpo de policías. En ese momento no previó que su fe lo convertiría en blanco del régimen por el que luchó.

“Yo soy oriundo del Alto de la Guayaba, en Songo La Maya, Santiago de Cuba, y me alcé en el II Frente Oriental Frank País García, en la columna 17, dirigida por el general Lussón [Antonio Enrique Lussón Batlle]. Fui baleado dos veces en combate. La verdad es que era muy joven y solo obedecía a mi papá. También me uní como tantos en aquella época pues creíamos que era lo correcto”, contó a CubaNet.

Después de 1959, León Téllez integró la Comandancia Central en La Habana, a cargo del general Efigenio Ameijeiras, pero pasado un tiempo, fue expulsado porque, presuntamente, había dejado escapar a un preso. El juicio y la sentencia llegaron enseguida: “Baja”.

“Salí de mi casa con 17 años y regresé al cumplir 21. Nunca había estado tanto tiempo separado de mis padres. Volví con la idea de seguir estudiando, pero mi papá no lo aceptó. Me dijo que no tenía dinero para apoyarme y que regresara al servicio. Así lo hice y a los tres meses me readmitieron”, rememora León Téllez.

Cuadro inspirado en los años de combatiente de León Téllez (Foto de la autora)

Primera prisión

Corría el año 1961, a pocos días del ataque a Playa Girón, cuando León Téllez y otros cientos de hombres fueron reunidos en un lugar inhóspito de la capital, donde jefes militares les dieron a conocer, entre otras cosas, lo que él recuerda como “leyes de Fidel”, que consistían en rechazar comportamientos, ideas y, sobre todo, la fe en Dios.

“Nos dijeron que teníamos que rechazar la idea de que Dios existía y, entre tantos, fui yo el único que se negó. Tenía bien claro que por encima de todo estaba Jehová y así lo dije allí. A pesar de que, hasta ese momento, no estaba cumpliendo todos los preceptos de la Biblia”, cuenta.

Inmediatamente lo condenaron a ocho meses de prisión, cuando tenía 23 años.

Si bien la persecución religiosa ha sido una constante del régimen cubano desde sus inicios hasta hoy, la década de los años 60 fue la etapa más dura. Los Testigos de Jehová tal vez han sido la congregación que más ha padecido la represión, debido a sus principios de no seguir símbolos, no idolatrar imágenes o negarse a cumplir el Servicio Militar.

Justo en 1968 terminaba la tortura de los Testigos en las Unidades de Ayuda a la Producción (UMAP), donde fueron, junto a los hombres homosexuales, los que más padecieron.

Expropiación forzosa

Tras salir de prisión, al filo del año 1962, León Téllez volvió a Oriente para pedir ayuda a su padre. Este le ofreció la finca donde había nacido para que se dedicara a trabajar la tierra. Sin embargo, en octubre de 1963, cuando el paso del huracán Flora, esta propiedad le fue confiscada, bajo el argumento de que superaba las cinco caballerías. “Me lo quitaron todo, todo, hasta hoy, y no se me paga ni un centavo”, lamenta el entrevistado.

“Luego de tantas injusticias en mi contra, traté de seguir con mi vida, comencé a trabajar en obras públicas, en La Maya. Tampoco me fue bien y decidí regresar al campo. En esa instancia me aferré más a la fe, empecé a aplicar la Biblia y reformé mi mente”, cuenta.

Segunda prisión

Obviamente, tales ideas tendrían que ser consecuentes con la forma en que ven la vida los Testigos de Jehová, una fe que siempre trató de inculcarle a sus hijos. Por ende, ellos no cantaban el himno ni rendían culto a la bandera. A León Téllez lo encarcelaron nuevamente, esta vez por nueve meses, de 1979 a 1980.

“Como mis hijos eran menores de edad me encerraron a mí. Yo era el responsable de su rebeldía y de que fueran unos inadaptados, me dijeron. Mis cargos fueron porque siendo religioso violaba los principios socialistas”, detalla.

Tercera prisión

Seis años después, León Téllez se había asentado en el poblado de Bolaño, donde trabajaba en la finca de “unos conocidos”. En ese punto, ya era reconocido por su fe e incluso evangelizaba de puerta en puerta. Un día, aparecieron unos papelillos cerca de la escuela de esa barriada, que no eran antigubernamentales en sí, pero “hacían alguna referencia al Armagedón”, lo que incomodó mucho al régimen.

Aunque ese lugar quedaba distante de donde vivían León Téllez y su familia, uno de los sospechosos fue su hijo menor. Otra vez, el padre fue inculpado y condenado a otros nueve meses de prisión; tenía 48 años.

Si bien nunca se les ha retirado el derecho legal en el Registro de Asociaciones a los Testigos de Jehová, lo único que se les ha concedido es el uso de locales donde radica su sede nacional. A pesar de ello, la organización se ha mantenido creciendo. El más reciente anuario publicado en el sitio web “Testigos de Jehová” precisa que en Cuba hay un testigo por cada 129 habitantes y 1.366 congregaciones.

Marginación y abandono

León Téllez, que actualmente tiene 85 años, jamás ha obtenido ayuda económica por parte de la Asociación de Combatientes. Tampoco han accedido a condecorarlo debido a su fe. Su situación económica es pésima y su salud delicada, pues sufrió una isquemia, tiene un EPOC pulmonar, es cardiópata y diabético.

“Le pregunté al médico: ‘¿De qué voy a vivir si no trabajo?’. Mis hijos me ayudan pero también tienen sus problemas. He seguido trabajando, pero a veces siento que se me va a explotar el corazón del dolor”, explicó.

Al verse sin opciones, en 2016 decidió escribirle una carta al entonces jefe del Estado cubano, Raúl Castro. Como no obtuvo respuesta le volvió a escribir. En total, le mandó cuatro cartas. Ninguna fue respondida.

Así comienza una de las cartas enviadas por León Téllez a Raúl Castro (Foto de la autora)

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.