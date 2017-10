Damnificados por Irma protestan en Morón ante el abandono oficial

MIAMI, Estados Unidos.- Alrededor de un centenar de damnificados por el huracán Irma protestaron este martes ante un funcionario del Poder Popular en Morón, Ciego de Ávila, negándose a ser trasladados a unos 30 kilómetros del actual albergue que ocupan y adonde fueron llevados tras perder sus viviendas.

Un video publicado por Martí Noticias muestra la protesta, ocurrida 26 de septiembre. Los implicados comenzaron a manifestarse cuando el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Yoenkis Tapia Valido, se presentó al albergue temporal para informarles a los evacuados que serían trasladados a una antigua escuela conocida como Ceballos 9.

El funcionario se personó en el lugar vestido de verde olivo y acompañado de al menos un policía.

“No nos vamos (…) Que traigan las brigadas especiales y que lo traigan todo, pero no nos vamos”, protestó la gente, entre ellos varias mujeres con niños en los brazos.

Según el periodista independiente Nilo Alejandro, residente en el propio Morón, “la protesta surtió efecto porque lo que ellos exigían se cumplió”, afirmó el comunicador, describiendo que entonces habían sido reubicados en las sedes de varias instituciones estatales, entre ellas la Dirección Municipal de Cultura de Morón, la oficina de Recursos Hidráulicos, el Palacio de Pioneros y el central azucarero “Patria”.

Varias mujeres con niños fueron instaladas en la sede del Poder Popular Municipal de Morón.

Protestas como esta se han reportado en varios sitios del país tras el paso del huracán Irma, incluyendo en la capital de la isla. Durante las manifestaciones, los ciudadanos reclaman a las autoridades soluciones a la falta de alimentos, agua y servicio eléctrico.

El huracán Irma arrasó a comienzos de septiembre la costa norte cubana, dejando miles de casas derrumbadas, y colapsando el sistema electroenergético y el servicio de abasto de agua. Cientos de escuelas y centros hospitalarios resultaron dañados.

El periodista Nilo Alejandro informó además que unos 20 damnificados reubicados en la sede de la Dirección Municipal de Cultura de Morón, salieron a protestar nuevamente en la noche del martes.

“Al ver que fueron nuevamente abandonados, tomaron las cazuelas y a las 10 de la noche (del martes) se fueron para la calle, pararon el tránsito y comenzaron a tocar y a pedir auxilio y justicia por la situación que ellos presentan en ese lugar que se llenó de agua”, dijo Nilo Alejandro, quien describió las pésimas condiciones del nuevo lugar al que habían llevado a una parte de los damnificados.

“Tengo 105 años y jamás en la vida he visto una atrocidad como la que nos hicieron a nosotros aquí (…) los niños sin comer, nos quitan la luz, estamos abandonados, anoche esto aquí fue un diluvio y nadie nos da auxilio de nada, ni el gobierno (…) ningún dirigente nos da el frente y las donaciones que mandan, las venden (…) ellos se interesan nada más por el turismo y por coger los millones de pesos”, dijo Elías Cruz Cruz, uno de los damnificados.

Otra de las albergadas en la sede de la Dirección de Cultura en Morón, explicó que “las condiciones están pésimas”. Lizandra González dijo que “los niños se están mojando, sin comer, no quieren darnos nada, todo es una mentira, todo es un cuento. Anoche tuvimos que pasar la noche prácticamente sin dormir porque el agua no nos dejaba”.

“El presidente (del Poder Popular) no sirve, no sirve, no da respuesta a nada y nos quieren mandar a las casas con unos cartones prietos, con tantas donaciones que han dado los países”, agregó.

Zuraizy Cantero Jiménez, paciente de VIH y madre de tres niños, dijo a Radio Martí que en el lugar permanecen 10 menores de edad y 15 ancianos.

“Hay enfermos, niños asmáticos (que) no van a la escuela, esto está aquí pésimo”, dijo y añadió que desde que pasó el huracán no ha vuelto a tomar el tratamiento médico.