MADRID, España.- Este 17 de agosto, primer día del festival de música en Cayo Santa María, orquestado por el régimen, los cubanos comenzaron a chocar con la ineficacia de los organizadores de este tipo de eventos.

Así lo denunció el creador digital identificado en Facebook como Vámonos Con Juanka. Para asistir al Santa María Music Fest, Juanka pagó un paquete turístico de 100.000 pesos.

El cubano llegó antes de las 7:00 de la mañana a la Villa Panamericana, en La Habana, lugar y hora donde habían citado a quienes adquirieron este paquete para abordar las guaguas que los transportarían a Cayo Santa María.

Después de las 10:00 de la mañana, Juanka transmitió en directo desde la Villa Panamericana, donde aún seguía junto a cientos de personas aglomeradas en espera del transporte.

“Muy feo esto, inicio del Festival Cayo Santa María, no hay transporte. Pensé que sería todo organizado, pensé que llegarían los ómnibus según la cantidad de personas que pagaron su paquete. Pagué un paquete de 100.000 pesos cubanos y no aparezco en la lista de pasajeros por haber pagado eso. Nos citaron desde las 7:00 a.m. Son más de las 10:24 a.m. y nada”, denunció.

En una segunda publicación, pasado el mediodía, explicó que seguía allí, al igual que otros que como él pagaron la elevada suma para llegar al festival.

“Siete horas esperando el transporte. Me avergüenza que aún no seamos capaces de organizar con calidad un evento masivo para el cubano y no a pie, sino, para el que pueda pagarlo aún con rebajas y ofertas”, expresó.

Asimismo, consideró que esta situación se pudo haber evitado con más control sobre la cantidad de participantes según los puntos de recogida, “pero todo se ha hecho a la masamba”.

Posteriormente escribió: “Son las 2:00 de la tarde, ha llegado el que parece ser mi ómnibus. No tengo ánimos de escribir nada más pero sé que esto continuará”.

El Santa María Music Fest ha sido criticado por activistas, músicos y sociedad civil en general por considerarlo un insulto a todas las personas que hoy están pasando hambre en Cuba.

Vale destacar que el festival, que se extenderá hasta el próximo día 20, se desarrolla en un polo turístico al que la mayoría de los cubanos no pueden acceder, específicamente en hoteles del grupo Gaviota, que son propiedad de GAESA, brazo económico del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Entre los artistas internacionales que participan se encuentranTekashi 6ix9ine, la dominacana Yailín La Más Viral y Calma Carmona, y los cubanos Charly & Johayron, Fixty Ordara & Ja Rulay e Isaac Delgado. Otros como la salsera puertorriqueña La India y Arcángel se negaron a participar.