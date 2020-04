Régimen amenaza a esposa del periodista independiente Julio Aleaga Pesant

LA HABANA, Cuba. – La Seguridad del Estado citó y amenazó este jueves a Leidys Despaigne Barrero, esposa del periodista independiente Julio Aleaga Pesant y madre de un bebé lactante de 11 meses. El interrogatorio tuvo lugar en la estación policial de Zapata y C, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución.

“El asunto de la citación era mi esposo. Como ellos (los agentes de la Policía política) quieren que colabore con la Seguridad del Estado no tienen otra forma que presionarme a mí, por una vía o la otra”, acotó Despaigne Barrero.

La mujer también detalló a CubaNet que la amenazaron con deportarla a su provincia de origen, Santiago de Cuba, a pesar de que su domicilio está legalmente asentado en la capital.

“Lo que hicieron fue amenazarme por segunda vez con deportarme, igual que en 2017. Me dijeron que a mi esposo lo iban a meter preso, que lo iban a desaparecer, esa fue la palabra clave que dijeron, y me preguntaron si eso era lo que yo quería”, denunció.

En ese sentido, Despaigne Barrero también advirtió que la Policía política lanzó numerosas amenazas contra la familia cercana del periodista.

“Muchas amenazas contra la familia, contra los hijos de él, contra mí. Me dijeron que me iban a separar de mi hijo, que me iban a mandar para Oriente y que más nunca iba a entrar a La Habana. Lo de ellos era amenazar todo el tiempo para que yo presionara a mi esposo”, detalló.

Asimismo, refiere que la Seguridad del Estado ha ejercido presión sobre ella desde 2017, cuando fue citada en dos ocasiones.

Despaigne Barrero detalla que en su último interrogatorio no participó ninguna mujer. Los oficiales se hacían llamar Osvaldo y Alejandro. Además, agrega que los agentes no tuvieron en cuenta el riesgo al que se exponía al salir de su casa en medio de la pandemia de coronavirus que también azota la Isla. Tampoco consideraron que era madre de un lactante y que exponerse a la COVID-19 podría ser muy peligroso para su hijo.

“Yo entré al interrogatorio con mi nasobuco puesto. El oficial Alejandro también entró con el suyo, pero el oficial Osvaldo lo tenía puesto en el cuello”, dijo.

Por su parte, su esposo, Julio Aleaga Pesant, explica que en el primer trimestre de 2020 ha sufrido un arresto arbitrario y ha sido citado en seis ocasiones.

“Esto se da porque ahora mismo ellos tienen muy poca capacidad de movimiento, de reacción. Este escenario no tiene que ver solamente con mi detención o con la citación de mi esposa, sino con una política de represión contra la prensa independiente. Solo hay que ver el acoso contra Iliana Hernández, Camila Acosta o Yoe Suárez, entre otros”, concluyó.