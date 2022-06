LA HABANA, Cuba. – El preso político Ramón Pérez Conde, conocido como Moncho Pérez, fue sentenciado por el Tribunal Provincial Popular de La Habana a 12 años de privación de libertad por el supuesto delito de propaganda enemiga.

Según expresa el acta de la sentencia emitida por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, Moncho Pérez, “desde los días previos al 17 de mayo y hasta el 22 de junio de 2021 (…) realizó comunicaciones identificadas como directas en las que estimuló la presencia física de los ciudadanos para pronunciarse en contra del Estado”.

De acuerdo con el documento, este hecho “probado” constituye un delito de propaganda enemiga (artículo 103 del Código Penal) pues el opositor realizó dos transmisiones en vivo en Facebook en las que “incitaba a los ciudadanos a salir a las calles”.

Asimismo, el documento indica que las directas realizadas por el activista tenían “contenido contrarrevolucionario, de incitación a la manifestación, al derrocamiento del Estado socialista de derecho y justicia social cubano” y las relaciona con los sucesos del 11J en Cuba.

“Aunque ese día para el que citó a las ciudadanos no ocurrió absolutamente nada (…) resultó una de las acciones contrarrevolucionarias previas que junto a disímiles efectuadas por otras personas, después desencadenó en los sucesos del fatídico 11 de julio de 2021”, reza el documento.

La sentencia señala, además, que “se debe dejar claro que el acusado es libre de tener ideas contrarias al proceso revolucionario cubano y por ello no se juzga”, sino porque “sus acciones van en contra de los derechos de los demás ciudadanos”.

El opositor se encuentra confinado en la compañía seis de la prisión de Valle Grande desde finales de junio de 2021. En entrevista con CubaNet, Ana María Conde Alemán, su madre, expresó su desacuerdo con la sentencia.

“Yo no puedo estar de acuerdo con esa sentencia porque lo único que hacía mi hijo a las 9:00 de la noche era pedir la libertad de 70 presos políticos y sonaba una cazuela por el hambre que hay en Cuba”, dijo.

La madre del activista de Embajada Cívica Cubana cree que a Moncho también lo condenaron a 12 años de privación de libertad porque en la prisión “no se calla y denuncia todo lo que está pasando allí”.

Mientras, Moncho aseguró vía telefónica desde la cárcel de Valle Grande que iría plantado para la celda “hasta morirse”.

“Voy a plantarme el día 7 [de julio] porque me llegaron 12 años. Todo es por estar en contra del sistema este, no por haber cometido ninguna acción. Me voy a plantar a morir, ya no me interesa nada, solamente que cuiden a mi mamá”, dijo.

A finales de 2021, agentes del régimen le ofrecieron al opositor un cambio de medida si aceptaba “colaborar” con la Seguridad del Estado. Sin embargo, rechazó la propuesta.

En esa ocasión le aseguró a su madre durante una visita que “no aceptaría trabajar para ellos [la Seguridad del Estado] porque no iba a denunciar a compañeros que tienen su mismo ideal” y que “seguía firme y sin claudicar, que se mantenía en la lucha”.

