SANTIAGO DE CUBA.- “Hay camas en los pasillos, no alcanzan los mosquiteros y lo único que hay es suero”. Así es el panorama actual en el Hospital Clínico Quirúrgico Ambrosio Grillo, el cual alberga casos de dengue en la provincia de Santiago de Cuba. En un contexto que ubica a esta provincia como una de las que tienen mayor tasa de incidencia del virus conjuntamente con La Habana, Guantánamo, Las Tunas, Matanzas y Mayabeque, así como el municipio especial Isla de la Juventud, de acuerdo con fuentes oficiales.

“Imagínese el peligro que representa estar enfermo de dengue y no poder estar aislado bajo un mosquitero. Así todo el mundo se va a infectar. Yo me lo tuve que pasar así en Grillo, y por eso le dije a mi familia que no fuera a verme durante esos días, pues tenía miedo de que se contagiaran”, dijo a CubaNet un señor convaleciente de la enfermedad, residente en el municipio Songo La Maya.

Este centro no cuenta con atención especializada para casos de dengue. Tanto es así que los pocos mosquiteros que hay están puestos con palos amarrados a las camas. Esto sin hablar de lo que es una constante en los hospitales cubanos: la decadente infraestructura y la suciedad de los baños.

Por otro lado, debido al alto número de ingresos, las salas regulares de Grillo tampoco dan abasto. Tras el avance del virus en la oriental provincia, este centro fue dispuesto, sobre todo, para internar a los pacientes con manifestaciones graves de la enfermedad. Por ende, desde hace meses, recibe remisiones de toda la provincia, especialmente de las zonas rurales. Uno de los municipios santiagueros más afectados es justamente Songo La Maya, que reporta decenas de casos diarios y ya registra varias muertes que no han sido reconocidas por los medios estatales.

“A diario nosotros procesamos más de 200 análisis de personas que presentan síntomas del virus. Habitualmente hacemos análisis de sangre, orina, hemoglobina y conteo de plaquetas en sangre para conocer el estado general del paciente y descartar, o no, la manifestación grave de la enfermedad. Hoy ya le he hecho pruebas a 112 personas y apenas son las cuatro de la tarde”, comentó un técnico de laboratorio del policlínico Carlos J. Finlay que no reveló su identidad.

Hace unos días Yanelis Lima, profesora, fue remitida de esa misma área de salud hacia Grillo. Ella acudió rápidamente al médico porque tenía fiebre y un pequeño sangrado, que son algunos de los síntomas de alarma del virus. Por tal motivo, estuvo cinco días ingresada y, según nos contó, “allí se mueren personas a cada rato por dengue”.

“Yo estaba en una sala con paciente graves, con las plaquetas en 60. Yo sabía porque nos hacían recuentos dos veces al día. A esos no les quitaban el suero para hidratarlos, pero a muchos no les subía de 100. Fue una tortura convivir con personas que, literalmente, podían morir en cualquier momento, pero es que las salas de terapia no alcanzan”, aseguró la mujer.

Cabe destacar que, con niveles tan bajos de plaquetas en sangre (Trombocitopenia), el enfermo puede tener un sangrado excesivo, entrar en shock y morir. Esto se debe a que la sangre se coagula como debería. Obviamente, cuanto más bajo sea el conteo de plaquetas, mayor es el riesgo de hemorragia.

Para el doctor songomayense Roberto Serrano Delis, la situación epidemiológica está en su punto más crítico. Inclusive, él mismo confiesa estar “asombrado por la cantidad de personas con dengue grave. Sobre todo, por la severidad de los cuadros clínicos y la rapidez con que está actuando el virus.

“Si bien es cierto que el dengue es una de las principales causas de muerte en América Latina, casi nunca las manifestaciones graves son tan frecuentes. Inclusive se habla de que más o menos un 80 por ciento de los enfermos presentan síntomas leves y recuperación satisfactoria. Por eso, para mí lo que ocurre ahora en Cuba es extraordinario”, aseguró el galeno.

“Me temo que otros factores, incluyendo la pésima alimentación, claro está, han debilitado sobremanera el sistema inmunológico de los cubanos, hasta el punto de que cualquier infección vírica, por simple que sea, puede ser en extremo letal”, culminó.

Es válido destacar que la dieta alimenticia en Cuba ha estado mucho más restringida en los últimos dos años, debido a la escasez y los altos precios. En caso de Trombocitopenia existen tratamientos con alimentos específicos como los cítricos, las frutas y los productos lácteos; que son muy efectivos. Sin embargo, obtener estos productos en la Cuba actual es un lujo que casi nadie puede darse.

“Yo sé que los jugos de fruta, la leche, el yogurt etc., son buenos para subir las plaquetas, pero conseguir eso es imposible para el cubano de a pie. No todos tenemos MLC ni familia en el extranjero. Yo estuve internada con dengue y ni siquiera en el hospital te dan nada de eso. Cuando más, te dan un pedacito de carne de res”, lamentó Jesús Palacio, del reparto santiaguero Micro 8.

