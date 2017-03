Censura de Cuba llega hasta New York en el Havana Film Festival

MIAMI, Estados Unidos.- La censura al film cubano Santa y Andrés ha llegado hasta el Festival de Cine de New York, denuncia el realizador Carlos Lechuga.

Lechuga, director del largometraje en cuestión, publicó el siguiente comentario en su página de Facebook: “Luego de ser censurada en La Habana, a pesar del apoyo y el cariño de los cineastas cubanos, Santa y Andrés ha podido encontrarse con el público del mundo entero. Desde el respeto y sin ningún ánimo de afectar a Cuba, país al que amo y del que no me voy a ir, hemos acompañado nuestro filme tratando de no hablar de la censura y de centrarnos en las cuestiones artísticas del mismo, el amor y el deseo de la reconciliación entre los cubanos”.

Continúa diciendo el cineasta que “el equipo de nuestra obra ha sido comprensivo y abierto al diálogo con los censores. Creyendo que cualquier tipo de maniobra enrarecida en contra de la obra después de ya ser censurada era una cuestión impensable. Nunca nos hemos aprovechado de la condición que crearon alrededor del filme, sabemos que es una obra de arte”.

“Santa y Andrés ha viajado a los festivales de Toronto, San Sebastián, Chicago, Zúrich, Ginebra, República Dominicana, Cartagena, Guadalajara, Los Ángeles, Miami, Punta del Este, y muchos otros y en ningún momento nuestro equipo de realización ha hecho nada en contra de Cuba. El 18 Havana Film Festival de Nueva York, bello evento realizado por amigos de Cuba, nos habían invitado a ser parte de la competencia oficial junto a otras obras cubanas queridas y admiradas… En una nebulosa extraña me he enterado que autoridades cubanas han tratado de sacar mi filme del festival. En este momento el filme ha sido retirado de la competencia oficial, volviendo a ser excluido por su carga política”.

Concluye Lechuga: “Mañana no sé qué tramaran para silenciar la obra que es mucho, mucho más que una idea política. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el mensaje? Yo no estoy en guerra con nadie, yo solo he hecho una película y me costó mucho trabajo hacerla, ahora nada ni nadie la va a borrar. Desde la primera reunión el 14 de octubre del 2016 con el presidente del ICAIC hasta ahora no he dado ninguna entrevista hablando de lo sucedido. Si así tratan a los que se portan bien no sé cuál es el objetivo detrás de todo. Yo Carlos Díaz Lechuga, amo Cuba, fumo tabaco, me gusta la playa y he viajado el mundo entero. No tengo necesidad de pasar por este tipo de tratamiento. Ahora yo voy a seguir defendiendo mi película y acompañándola a donde pueda”.