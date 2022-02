MIAMI, Estados Unidos.- Bárbara Farrat Guillen, madre del menor preso político cubano Jonathan Torres Farrat, denunció este viernes a través de una directa en Facebook que dos mujeres trataron de arrebatarle el teléfono ayer en la noche, en su cuadra.

“Supuestamente me iban a robar el teléfono”, pero terminaron forcejeando y arañándole la cara. “No lograron quitármelo, pero me dieron un poco de golpes”, relató.

En medio del altercado “empezaron a llegar vecinos” y las mujeres se fueron. “Esto lo único que me recordó es que no me puedo confiar, y no se puede salir a la calle con teléfono”, pues asegura, hay muchos robos últimamente.

Durante la transmisión de esta mañana varios usuarios la felicitaron por su valentía, ya que sola se defendió contra otras dos mujeres, a lo que Farrat respondió que simplemente no puede dejarse “quitar el arma con la que yo denuncio, no se los puedo permitir”, dijo haciendo alusión a la Seguridad del Estado.

El hijo de Bárbara Farrat, Jonathan Torres Farrat, es un adolescente cubano que fue apresado el 13 de julio de 2021 por participar en las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021, el mismo día que cumplió los 17 años. Desde ese entonces se mantiene tras las rejas, y su madre no ha dejado de denunciar la situación.

Farrat ya ha sido detenida por su activismo, y la Seguridad del Estado la ha amenazado en varias ocasiones, una de ellas ocurrió el pasado mes de diciembre luego de que la madre de Jonathan entregara en las oficinas de Atención a la Población del Consejo de Estado una carta con más de 150 firmas.

La misiva estaba dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y en ella, familiares de presos políticos y de conciencia pidieron al régimen la inmediata liberación de los detenidos por las protestas del 11 de julio y de todos los presos políticos.

“No me van a callar mientras tengan a mi hijo Jonathan Torres Farrat preso”, dijo en ese entonces en entrevista con CubaNet ante las amenazas recibidas. “No me van a callar, la voz de mi hijo soy yo. Me quieren meter [procesar] ahora por [el supuesto delito de] sedición y quieren hacerme un expediente, pero no me van a bloquear. Mi voz nadie la va a callar”.

La madre cubana, convertida en una activista por la liberación de su hijo y del resto de los niños y adolescentes encarcelados en la Isla.

El pasado 1ro de febrero Bárbara Farrat dijo en exclusiva a CubaNet: “Hace unas semanas, sobre las 8:00 a.m. yo salí a buscar cigarros y una patrulla se detuvo y me montaron a la fuerza, sin que se identificara el agente de la Seguridad. Ese día me llevaron hasta Guanabacoa y soy de Diez de Octubre (mira el combustible que gastan). Allí, el agente que me atiende, “el Denis”, me amenazó con que al expediente de mi hijo podían sumarle supuestos delitos que yo estoy cometiendo al visibilizar su caso. De inmediato le respondí que los delitos son individuales y que él no puede responder por lo que haga yo. Le dejé claro a ese esbirro que no les tengo miedo, que me metan presa, que me maten. No me importa. Yo estoy dispuesta a todo por mi bebé. Cuando ellos me quitaron a mi hijo, me quitaron el miedo”.

