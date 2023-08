MIAMI, Estados Unidos. — Un niño de 14 años fue asesinado en la madrugada de este viernes durante una fiesta celebrada en el reparto Poey, localidad perteneciente al municipio habanero de Arroyo Naranjo.

El menor, a quien han identificado como A, habría intervenido en una pelea donde terminó perdiendo la vida, según declaró al portal digital CiberCuba una persona allegada a la familia de la víctima.

El suceso trascendió en redes sociales, donde amigos y seres queridos de A le dedicaron sus palabras tras enterarse de la noticia.

“Mi primer ahijado, ¡cuánto siento tu partida mi niño transparente! Fue algo insuperable. Solo yo y el mundo sabemos que fue a traición, porque de frente no hay quien te gane”, escribió en Facebook Alianna Cárdenas, madrina del menor ultimado.

Aunque no han trascendido detalles de lo sucedido en la fiesta ni qué desató la riña que llevó a la muerte del niño, comentarios de personas cercanas dan cuenta de que A ya había sido advertido de no involucrarse en entornos no seguros.

“Mi niño, asere, mil veces hablé contigo. Te dije que el ambiente no da…, yo prometo siempre recordarte como el mejor menor de Poey, el pesao mío, el que siempre se la pasaba jodiéndome”, señalo otro internauta cercano a A.

La muerte del menor, nacido el 14 de febrero de 2009, ha dejado en luto al reparto de Poey, ubicado en Arroyo Naranjo, uno de los municipios de la capital con mayor índice delictivo.

A pesar de que en los últimos meses han ocurrido en Cuba crímenes de todo tipo, incluidos numerosos asesinatos, el diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), negó el aumento de la delincuencia en la Isla y culpó a la prensa independiente de difundir noticias falsas sobre el tema.

El medio estatal también quiso restar importancia a la ola de violencia que se registra en la Isla, asegurando que “los indicadores delictivos de Cuba no tienen nada que ver con los comportamientos o tendencias mundiales del delito y la delincuencia”.