Asaltan vivienda de la exfiscal que se unió a la UNPACU

MIAMI, Estados Unidos.- Este domingo, agentes de la Policía allanaron la vivienda de Yeilis Torres Cruz, una nueva integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotora de Cuba Decide. Según declaraciones a CubaNet de la activista residente en La Lisa, alrededor de la 7:00 de la mañana su casa fue invadida por oficiales del Ministerio del Interior (MININT) que no presentaron orden de registro.

El allanamiento ocurrió en presencia de su hija de 13 años y estuvo dirigido por dos oficiales uniformados y dos de civil. Tuvo una duración de alrededor de una hora.

Buscaban documentos e información, según la propietaria de la vivienda. Su teléfono móvil resultó roto durante el registro y, aunque le ocuparon varios libros de Derecho, los oficiales no dejaron acta de objetos confiscados.

Al finalizar, Torres Cruz fue puesta bajo arresto y trasladada hacia Villa Marista, unidad que reconoció solo luego de salir. Allí la mantuvieron por siete horas en una sala, sin que ningún oficial le explicara el motivo de su detención.

“Cuando me liberaron solo me dirigió la palabra un teniente coronel para decirme que pensara lo que estaba haciendo, que no había necesidad de llegar a más”, explicó la activista y alertó que el oficial mencionó a su familia y las consecuencias de hacer oposición a la Revolución.

Yeilis Torres Cruz es licenciada en Derecho. Cumplió por dos años su servicio social en el Tribunal Supremo, donde ejerció como fiscal hasta que le fue retirado su título.

“Me tocó un caso un poco controversial. Decidí extraditar a un acusado a su país y al parecer era interés del Gobierno que eso no sucediera. Además, no quería ser miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y estaba en contradicción con las órdenes que recibía, cuando no me parecían correctas. Por eso decidieron castigarme y cortarme las alas”, lamentó.

Con respecto a su repentina afiliación a la UNPACU y la iniciativa Cuba Decide, dijo: “Tengo muchas amistades en Santiago de Cuba que pertenecen a la UNPACU y siempre me sentí atraída por el trabajo y la dedicación de sus miembros que, a pesar de recibir tanta opresión, siguen adelante con su lucha”, concluyó.

Sobre el hostigamiento de los órganos represivos del régimen cubano contra la activista, José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, expresó:

“La dictadura, represiva por naturaleza y necesidad, ataca toda manifestación de disidencia, toda expresión de descontento. Cuando se trata de personas que servían en sus estructuras de poder, hacen todo lo posible por regresarlas al redil. Por eso las víctimas de la represión deben recibir la mayor solidaridad de quienes luchamos por la democracia y el respeto a los derechos humanos”.