LA HABANA, Cuba.- El artista cubano Hamlet Lavastida se encuentra detenido, incomunicado y “bajo un proceso de investigación” desde este sábado en “Villa Marista”, la sede del Departamento de la Seguridad del Estado cubana.

Lavastida arribó a La Habana el pasado 21 de junio último luego de culminar su residencia en la galería Künstlerhaus Bethanien, en Berlín, Alemania. Pese a encontrarse vacunado contra la COVID-19, se hallaba cumpliendo las medidas de aislamiento orientadas por las autoridades cubanas en el centro ubicado en el reparto Flores, municipio Playa.

“Este sábado, 26 de junio, al cumplir sus seis días de aislamiento en el centro asignado, el agente de la Seguridad del Estado que se hace llamar ‘Darío’ se presentó en el lugar en horas de la mañana y por casi 12 horas el artista estuvo incomunicado. No se supo nada de él hasta hace unas horas cuando la madre de Lavastida recibió una llamada de un agente para informarle que su hijo se encontraba detenido en Villa Marista, bajo un proceso de investigación”, denunció la poeta Katherine Bisquet Rodríguez.

El artista cubano ha estado entre los más activos desde el exterior del país en sus denuncias contra la represión en la Isla, llegando a sumarse a la plataforma 27N, integrada fundamentalmente por artistas e intelectuales que exigen cambios democráticos y respeto a los derechos humanos en Cuba. Una de sus más recientes manifestaciones ocurrió el 29 de mayo de 2021, en Berlín, cuando un grupo de cubanos protestaron pacíficamente para exigir la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y de los manifestantes de Obispo. En esta ocasión, expresó:

“Tenemos que transmitir un mensaje de renovación, ese mensaje de esperanza, de vida (…); tenemos que empezar a pensar en que el espíritu de la República es algo que es una constante en nosotros, (…) eso no nos lo puede quitar absolutamente nadie, ni un régimen de oprobio como el que ha existido hasta ahora, ni el que va a existir en el futuro (…). Tenemos que pensar que el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades civiles, son nuestros, no le pertenecen a nadie (…). La libertad es inherente al ser humano, y si las leyes del gobierno cubano no las quieren dar, tenemos que reclamarlas por la ley universal, por las leyes fundamentales de los derechos humanos (…). En Cuba existe un régimen ilegal que se ha apoderado del Estado, también de nuestros cuerpos y de nuestros sueños”.

La reconocida artista cubana Coco Fusco recordó que Hamlet “ha dedicado toda su carrera a crear una arqueología de la represión de la Revolución cubana. El centro de su obra lo componen las formas en que el lenguaje y el grafismo han sido usados para separar a propios de ajenos, forjar una identidad colectiva, codificar una conducta revolucionaria, glorificar la vida mundana y racionalizar la violencia estatal. Lavastida recontextualiza y recompone el grafismo, los eslóganes y los discursos políticos de los primeros años de la Revolución para crear, mediante el uso de plantillas de estarcido, textos murales y elementos visuales estilizados que evocan visiones de un futuro utópico propias del pasado: visiones de un futuro que nunca llegó y contrasta de forma palmaria con el deteriorado paisaje urbano del presente poscomunista de Cuba”.

En los últimos meses el artista ha estado entre los difamados mediante las campañas de linchamiento mediático orquestadas por la prensa oficial cubana. Uno de esos programas se transmitió el 8 de febrero del presente año en la Televisión Nacional Cubana, titulado “Cómo se financia la subversión en Cuba”. El presentador, Humberto López, mostró conversaciones privadas de Whatsapp del 27N en donde Hamlet proponía realizar algunos diseños para marcar los billetes en Cuba como forma de extender las demandas del grupo entre la población. Según López, y el guion de la Seguridad del Estado, ello constituía un delito. No obstante, la idea no llegó a vías de hechos.

Ante el arresto e incomunicación de Lavastida, este domingo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, exigió “que se respeten sus DD.HH. y cesen los abusos contra artistas” en Cuba.

Desde este sábado varios artistas e integrantes del 27N permanecen bajo vigilancia policial y prisión domiciliar. Al cierre de esta información, las artistas Camila Lóbón y Katherine Bisquet habían sido detenidas al intentar salir de su vivienda.