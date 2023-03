MADRID, España.- El cubano Eduardo Miguel Rivera Paz, de 37 años de edad, compareció este lunes en Corte de Florida acusado de robar un cargamento de teléfonos celulares Samsung.

Rivera Paz trabajaba como supervisor en el departamento de carga de DHL Express en el Aeropuerto Internacional de Miami. El pasado 20 de marzo un cargamento de celulares con destino Colombia fue sustituido por bolsas de arena para que el peso fuese igual al de los teléfonos, precisó el canal Telemundo 51.

El ciudadano cubano, que vivía en un vecindario de trailers en Miramar, en el condado de Broward, estado de Florida, está acusado de haber hecho el cambio de los teléfonos por arena; un robo valorado en 1.2 millones de dólares.

La carga llegó a Colombia y la arena pasó la aduana sin ser detectada en un principio. Tras descubrirse el verdadero contenido de las bolsas se dio inicio a la investigación.

