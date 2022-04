MIAMI, Estados Unidos.- La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) de Cuba denunció que en la isla ocurrieron seis nuevas agresiones contra periodistas el pasado mes de marzo, una práctica común del régimen para tratar de silenciar a quienes reportan la realidad del país.

Los nuevos casos de agresiones, como el de la columnista de CubaNet Anay Remón, se unen al de Camila Acosta, también periodista de nuestro medio, en reclusión domiciliaria desde el 17 de julio de 2021.

Estos son los casos de marzo de 2022:

Iliana Hernández, La Habana/CiberCuba. El día 5 de marzo la policía política citó a la madre de la periodista, Mariceli Cardoso Elías, a la delegación en Cojimar. Hernández no se encontraba en Cuba, había viajado días antes a España.

Dagoberto Valdés, Pinar del Río/Centro de Estudios Convivencia. El día 9 el periodista y su hijo fueron citados a interrogatorio por la Policía Política. “Hoy 9 de marzo de 2022, el capitán Otoniel (Policía Política) citó para la Oficina de Inmigración de Pinar del Río a mi hijo, Javier Valdés Delgado. Durante una hora fue entrevistado”, dijo Valdés, quien agregó que luego se reunió con él aproximadamente 90 minutos para hablar “acerca de nuestro viaje (febrero) a Miami para la Semana Social Católica, el VII Encuentro de Convivencia y la boda de mi hija. De esta forma sigue el hostigamiento al Centro de Estudio Convivencia”.

Luz Escobar, La Habana/14ymedio. Los días 11 y 25 la periodista fue impedida de salir de su domicilio. “Un agente de la Seguridad del Estado me impide salir de mi casa. No me sabe decir los motivos; y claro, no muestra documento alguno”, dijo en la primera ocasión.

Anay Remón, La Habana/CubaNet. El día 23 un agente de la policía Política se personó en la casa de su madre para amenazar a la señora y que esta influyera para que Remón abandone la prensa independiente:

“El agente, que a mi madre le pareció demasiado joven para tan innoble menester, habló de supuestas asociaciones y órdenes del exterior. En algún momento le hizo saber que vienen nuevas leyes. Le aseguró a mi madre que si continúo escribiendo van a sancionarme, que es hora de parar. Le creo cuando profiere sus amenazas. Y él también debe creerme cuando le digo que este es tiempo de cualquier cosa menos de parar”, dijo Anay.

Boris González Arenas, La Habana/Diario de Cuba. El día 25, desde horas de la mañana, el periodista tuvo vigilancia policial en su casa. Su esposa presentó en redes una foto de un auto de patrulla aparcado en los bajos del edificio donde residen. La vigilancia se extendió durante varias horas.

Lázaro Yuri Valle Roca, La Habana/Freelancer. El día 29 la Fiscalía solicitó para Valle Roca, en prisión desde el 15 de junio de 2021, seis años de cárcel por los presuntos delitos de “desacato” y “propaganda enemiga”. Valle Roca, de acuerdo con su esposa, está afrontando en la prisión provincial de La Habana, Combinado del Este, serios problemas de Salud.

