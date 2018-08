Amenazan de muerte al periodista independiente Alejandro Hernández Cepero

LA HABANA, Cuba.- La tarde noche del pasado lunes seis de agosto un desconocido con el rostro semi cubierto agredió físicamente al periodista independiente Alejandro Hernández Cepero, ocasionándole lesiones en su fisonomía y la rotura de los espejuelos que portaba, de acuerdo a información facilitada por el propio comunicador.

Según Hernández, el atentado ocurrió en la céntrica avenida 10 de Octubre, en la capital, cuando realizaba una llamada desde un teléfono público. Además de propinarle dos golpes, el atacante le amenazó de muerte por ejercer el periodismo y reaccionar al acoso al que se ha visto sometido en el último mes.

“Tenía puesto los espejuelos, al recibir el primer golpe se cayeron y me laceraron la nariz y la ceja izquierda, el segundo me rompió los labios”, dijo Hernández. “Se marchó gritando que la próxima vez me caería a balazos si no dejaba de molestar, creo que se refirió a las reclamaciones que hice a la fiscalía y la dirección de la Seguridad de Estado”.

El 18 de julio, Alejandro Hernández Cepero y el periodista que relata este seceso hoy, fueron detenidos en las cercanías de la embajada norteamericana y trasladados hacia la oncena estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el municipio San Miguel del Padrón, pasando casi sesenta horas de arresto.

Hernández explicó que en esa ocasión le decomisaron un teléfono celular y una mini laptop, y en el marco de los interrogatorios fue amenazado con sufrir un atentado contra su integridad física si no aceptaba trabajar para la seguridad de Estado.

Hernández es colaborador de los portales Cubanet.org y Amanecer Habanero, este último perteneciente al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

Desde el ascenso al poder de Miguel Díaz-Canel Bermúdez la represión va en aumento y cada vez se vuelve más común que agentes policiales y miembros de la seguridad de Estado, vestidos de civil, golpeen a comunicadores independientes y activistas.

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en su informe mensual, denunció que en julio se incrementaron a 229 los arrestos arbitrarios y otras violaciones a los derechos humanos.