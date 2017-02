Amenazan al periodista Fernando Ravsberg con partirle los dientes

MIAMI, Estados Unidos.- El tono de los ataques al periodista uruguayo Fernando Ravsberg, corresponsal de BBC con más de dos décadas basado en Cuba, ha subido en los últimos días con una nueva amenaza de violencia lanzada desde un blog afín al Gobierno: si el periodista no “habla fino” le podrían partir los dientes.

Denuncia el propio Ravsberg en su blog Cartas desde Cuba que “en varios blogs ‘revolucionarios’ como La Mala Palabra, Cuba por Siempre e Isla Mía, este último de la periodista Norelys Morales, acaba de aparecer un artículo sobre los problemas del transporte, escrito por un tal Félix Edmundo Díaz, que termina con una fuerte amenaza contra mi persona”.

A continuación, Ravsberg transcribe el mensaje amenazante escrito por Díaz: “Quiero trasmitirle una idea a un colega: Fernan, leáse Fernando Ravsberg, ¿de verdad tú crees que puedes vivir en Cuba despotricando de mi pueblo?, ¿No crees que es hora de que te vayas pa’l coño de tu madre y empieces a escribir en “Cartas desde USA” o en “Cartas desde España”? ¿Por qué no le haces una visita a Uribe o a Peña Nieto y escribes “Cartas desde Colombia” o Cartas desde México”?, vaya, solo pa’ ver si algún ‘paramilitar’ (¿autodefensas?) o algún ‘zeta’ te da una patada en la ingle y te saca los güevos por las orejas… Desde aquí, en Cuba, es fácil porque sabes que nadie te va a secuestrar, desaparecer, torturar o matar, pero no estamos obligados a permitirte vivir y despotricar en nuestro suelo. Por eso mi oferta para ti es sencilla: 🐍¡Múdate de país o ‘habla fino’!🐍, recuerda que a tu edad los dientes no vuelven a salir y los implantes de piezas dentales son carísimos…”.

Para el periodista uruguayo, el hecho constituye “un paso más en el nivel de insultos” contra él. “Retoman la solicitud de expulsión (del país) y, sobre todo, es la primera vez que me amenazan directamente con una golpiza si no comienzo a ‘hablar fino’. No es casual, hace poco comentaba que los extremistas pueden ganar y evidentemente este texto demuestra que están envalentonados”, comentó Ravsberg.

“Estoy convencido de que si el gobierno cubano no les pone un freno el próximo paso será pasar de las amenazas a los hechos, es el camino de los extremistas de derecha y de izquierda: te silencias tú mismo por temor o te silencian ellos por la fuerza”, dijo el periodista.

El último año ha visto un incremento de la violencia contra los periodistas en Cuba, debido al también aumento de las colaboraciones de estos últimos con sitios no necesariamente afines al régimen.

En Gobierno cubano no reconoce el periodismo que no sea propiedad del Estado, y la Constitución establece que la libertad de expresión es “según los fines de la sociedad socialista”.