MIAMI, Estados Unidos. — Alfred Hitchcock fue un renombrado director de cine, productor y guionista británico-estadounidense, reconocido como el “maestro del suspenso” y uno de los cineastas más influyentes e innovadores de la historia del cine.

Hitchcock nació el 13 de agosto de 1899 en Leytonstone, Londres, Inglaterra. Mostró un interés temprano en las artes e ingresó a la industria del cine en la era del cine mudo, trabajando como diseñador de títulos, guionista y asistente de dirección.

Ganó reconocimiento internacional con su película de 1927 The Lodger: A Story of the London Fog, que a menudo se considera su primer verdadero thriller hitchcockiano. Continuó creando películas de suspenso e innovadoras durante las décadas de 1930 y 1940, incluidas cintas como Los 39 escalones (1935), Rebecca (1940) y Shadow of a Doubt (1943).

En 1940, Hitchcock se mudó a Hollywood y comienza a trabajar con los principales estudios. Dirigió una serie de películas de gran éxito, entre ellas Notorious (1946), Strangers on a Train (1951) y Dial M for Murder (1954).

Una de las películas más famosas e innovadoras de Hitchcock fue Psicosis (1960). Sus impactantes giros narrativos y sus innovadoras técnicas cinematográficas tuvieron un profundo impacto en los géneros de terror y suspenso. Hitchcock siguió creando películas memorables como Los pájaros (1963) y Marnie (1964).

Hitchcock también dejó su huella en la televisión con su serie de antología Alfred Hitchcock Presents, que se emitió entre 1955 y 1965. Condujo el programa y dirigió algunos de sus episodios.

Con frecuencia, las películas de Hitchcock exploraban temas de suspenso, complejidad psicológica, identidad equivocada y el lado oscuro de la naturaleza humana. Su estilo distintivo incluía el uso de técnicas de creación de suspenso, un trabajo de cámara cuidadosamente elaborado y un seco sentido del humor. Era conocido, además, por hacer cameos en sus propias películas.

En la última parte de su carrera, Hitchcock dirigió películas como North by Northwest (1959) y Frenzy (1972).

Alfred Hitchcock recibió varios premios y honores por sus contribuciones al cine, incluido el premio Irving G. Thalberg Memorial y el título de caballero de la reina Isabel II.

Falleció el 29 de abril de 1980 en Los Ángeles, California. Su legado continúa influyendo en los cineastas y el mundo del cine hasta el día de hoy.

Las películas de Alfred Hitchcock siguen siendo clásicos que se celebran por su narración innovadora, atmósfera de suspenso y dirección magistral. Su impacto en la industria cinematográfica y la cultura popular es inconmensurable, y sus obras aún son estudiadas y admiradas por cineastas y audiencias de todo el mundo.