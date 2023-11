MADRID, España.- Aleida Guevara March, hija del Che Guevara y vocera del régimen cubano, emitió un mensaje dirigido a los gobiernos árabes arengándolos a hacer frente a Israel.

“Los pueblos del mundo árabe… qué esperan, qué están esperando ustedes. Nosotros estamos lejos, a kilómetros de distancia, pero ustedes están allí, y hoy es con Gaza, con Palestina, y mañana con quién será. Si ustedes permiten que Israel siga haciendo lo que desea, dónde va a parar esto. ¿Están pensando realmente? Tienen que ser unidos como pueblo. Ustedes están defendiendo su sangre, su cultura, su vida, no pueden olvidar eso”, se escucha en sus declaraciones, en las que parece llamar a la continuidad de la guerra.

"Hoy se estan convirtiendo en lo peor de la humanidad, matan a niños, ancianos, mujeres… bombardearon hasta un hospital, nunca se habia visto eso. La humanidad os recordará con un rechazo total."



Adelaida Guevara, médica e hija del Che Guevara, envia un mensaje por Palestina. pic.twitter.com/xNYxJs5NhE — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) November 1, 2023

Guevara March se refirió a Israel como “lo peor de la humanidad”. Y, dirigiéndose a ese país, dijo: “¿Es eso lo que quieren que se recuerde en el mundo como pueblo de Israel y pueblo judío? Matar niños, mujeres, ancianos, bombardear un hospital. ¿Quién ha visto eso? Nunca jamás se ha visto eso en la historia. ¿Cómo quieren quedar ustedes para las próximas generaciones? ¿Cómo quieren que los recuerde la humanidad? Con un rechazo, pero, además, con un rechazo total”.

En su discurso, alineado con el del Gobierno de La Habana, se refirió a los palestinos como “hermanos”, y apuntó: “Siento mucho la distancia, quisiera estar junto a ustedes, me parece que ese es mi lugar. La solidaridad no es solamente hablar o decir, la solidaridad es hacer, y yo soy médico, puedo estar allí, debo estar allí. Cuenten conmigo en cualquier momento, cuando quieran puedo estar junto a ustedes, de verdad. No importa la vida, lo que importa es que seamos firmes y realmente solidarios unos con otros”.

La defensora del castrismo concluyó con frases históricas de la dictadura y de su padre: “Patria o Muerte”, “Venceremos” y “Hasta la victoria siempre”.

El pasado 7 de octubre, horas después de desatarse la guerra entre Palestina e Israel, el régimen cubano emitió un comunicado donde criticó la política israelí.

El texto, que justificaba la actuación de Palestina, aliado del régimen, refirió que el conflicto “es consecuencia de 75 años de permanente violación de los derechos inalienables del pueblo palestino y de la política agresiva y expansionista de Israel”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.