Activistas colectan firmas para una ley contra el maltrato animal en Cuba

LA HABANA, Cuba.- El grupo comunitario “Cubanos en Defensa de los Animales” (CeDA) realizó una colecta de firmas en el parque Quijote, del municipio Vedado, para enviar una carta al presidente Raúl Castro pidiendo que apoye una ley contra el maltrato animal.

Varios puntos de la ciudad fueron señalados con este propósito. Entre ellos se encontraron el Parque Albear, en la Habana Vieja, la Feria Arte para Mamá y el citado Parque del Quijote. Así desde las 9:00 am a la 1:30 p.m. del sábado 13 de mayo varios activistas iniciaron su trabajo.

En unas pocas horas se habían recolectado más de 200 firmas. Un gran número de personas que se acercaban por simple curiosidad terminaban suscribiendo la carta con el fin de apoyar la causa de los animales.

La campaña para la recolección de firmas inició a raíz de un vídeo difundido en las redes sociales la semana del 1 al 6 de mayo. En él puede verse como un grupo de jóvenes de la ciudad de Manzanillo prende fuego a un cachorro y ríen mientras el animal corre en medio de la calle. A pesar de lo brutal de la escena los peatones se limitan a observar o seguir de largo.

Lo repulsivo del hecho ha provocado la indignación de buena parte de la sociedad.

CeDA que desde hace años viene luchando con el fin de que el maltrato animal sea tipificado como delito trata de trocar esta indignación en acción. Mediante el uso de correos electrónicos y las redes sociales, sobre todo Facebook, circularon una convocatoria para la recolección de firmas.

Wilmer, joven de 29 años, comentaba: “Me enteré por Facebook y decidí venir. Lo que la gente tiene que entender es que esas personas son unos criminales. El día de mañana no los satisface matar un animal y matan una persona. Tenemos que pararlos a tiempo. El Estado tiene que tomar cartas en el asunto ahora”.

Vivian, joven de 27 años, dice: “Es inhumano, pero es peor que eso no sea delito. Es maldad en estado puro”.

Ester, de 19 años, comenta: “Todos los días ves que la gente hace lo que quiere con los animales. Pasan y le dan una patada al perro callejero. Tengo un vecino que se come los gatos, no sólo los callejeros (sino) también los domésticos. Nos estamos convirtiendo en salvajes. Vine a firmar porque esto tiene que parar”.

(Foto: Ernesto Carralero)

(Foto: Ernesto Carralero)

(Foto: Ernesto Carralero)

(Foto: Ernesto Carralero)

(Foto: Ernesto Carralero)

(Foto: Ernesto Carralero)













La recolección de las firmas transcurrió sin ninguna incidencia. Aunque algunas personas preferían no hacerlo por el temor de que existiera algún tipo de “problema político”.

Rafael, joven de 30 años, comentó que “al final mucha gente tiene neurosis. Esto no es nada político pero en Cuba no se acostumbra a que los ciudadanos se organicen para lograr algo sin que antes no lo orienten desde arriba”.

CeDA pretende extender su campaña hasta el próximo martes, cuando piensan entregar la carta acompañada de las firmas. En ella se incluyen también los datos de los autores del hecho: “El Ninja”, quien filmó y subió el vídeo a Facebook, y Michel Pompa, el que incendió al perro. La organización pretende presionar a la Asamblea Nacional del Poder Popular con el fin de que se cree una ley contra el maltrato animal.