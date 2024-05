CIUDAD DE MÉXICO, México.- Un nuevo documental de Channel 4 promete una “mirada forense” sobre el ascenso al estrellato del ganador del Óscar y célebre actor Kevin Spacey, quien ha sido acusado de abuso sexual.

Spacey Unmasked (Spacey desenmascarado) presenta a 10 hombres que cuentan sus historias de presuntos abusos sufridos a manos del actor, informó The Hollywood Reporter.

Ninguno de los hombres que ofrecieron testimonio en la docuserie participó en el juicio celebrado en Londres, en el que el actor fue absuelto de nueve cargos en julio de 2023, y todos menos uno nunca habían hablado antes.

Los cargos se derivan de presuntos actos ocurridos entre 2001 y 2013, y muchos de esos años corresponden a la época en que Spacey fue director artístico del teatro Old Vic de Londres (desde 2004 hasta 2015).

Los testimonios

Los testimonios de un grupo de hombres -identificados sólo por su nombre de pila- abarcan cinco décadas, desde la adolescencia de Spacey en el instituto hasta el apogeo de su fama en House of Cards, así como su época en el Old Vic.

Muchas de las víctimas afirman haberse sentido atraídas por Spacey, seducidas por su promesa de ayudarlas en sus carreras, pero pronto se dieron cuenta de que era a costa de intercambiar supuestos “favores sexuales”, a menudo en el plató, ya que afirman que “secuestraba” a miembros del equipo para que “siguieran sus líneas”.

Un actor, Scott, cuenta: “Si no pagas el peaje en favores sexuales, tendrás una carrera decente, pero no verás tu nombre en las luces”.

Las acusaciones también incluyen que la estrella empujó su ingle contra la cara de un trabajador del teatro Old Vic mientras fungía como director del local y que se masturbó delante de un aspirante a actor mientras veían Salvar al soldado Ryan en un teatro público, antes de intentar mover la mano de la víctima para que se uniera.

Spacey contraataca

El jueves, Spacey respondió en X, antes Twitter, para negar las acusaciones vertidas en el documental y en el programa de la cadena británica.

“No voy a quedarme sentado y ser atacado por un ‘documental’ unilateral de una cadena moribunda sobre mí en su intento desesperado de conseguir audiencia”, escribió. “Hay un canal adecuado para tratar las acusaciones contra mí y no es Channel 4. Cada vez que me han dado el tiempo y un foro adecuado para defenderme, las acusaciones han fracasado bajo escrutinio y he sido exonerado.”

El intérprete acusó al canal de darle un plazo demasiado corto para responder a las afirmaciones hechas en el programa.

El documental, que cuenta con dos partes, dirigido y producido por Katherine Haywood y con Dorothy Byrne y Mike Lerner como productores ejecutivos, se estrenará en el Reino Unido los días 6 y 7 de mayo. Posteriormente se emitirá en EE.UU.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.