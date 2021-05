MIAMI, Estados Unidos. – El cubano Yotuel Romero, uno de los músicos que participa en el popular tema “Patria y Vida”, siempre supo que el “poderoso mensaje” de la canción se iba a difundir entre los cubanos como un himno, confesó el propio artista en diálogo con CubaNet.

“Sabía que había palabras que, conjugadas, iban a mover corazones. Y sobre todo, iban a llegar a un lugar que yo siempre digo que es difícil llegar: cuando entras a las entrañas y alojas ahí la canción, es inevitable que el cuerpo entero reaccione”, dijo.

De acuerdo con el músico, integrante de la banda Orishas, el tema “ha llegado a lo más profundo”. “La gente sale a manifestarse y dice ‘Patria y Vida’. Ya hasta han obviado el ‘Abajo el comunismo’, el ‘Abajo Díaz-Canel’. (…) Eso para mí es una bendición”, aseguró.

Asimismo, la proyección internacional de “Patria y Vida” ratifica que “la música es un escudo en el cual se pueden refugiar países, ciudadanos (…). La música no tiene lenguaje: ‘Patria y Vida’ ha traspasado las fronteras. Según mi publicista, es la canción latina en la historia con más prensa que ha habido”.

“Yo creo que estamos en presencia no solamente de una canción, no solamente de un himno, no solamente de un movimiento. Estamos en presencia de algo mucho más allá. De una conjunción de palabras que realmente están movilizando al mundo”, sentenció el cantante.

Para Romero, el momento que vive Cuba propició la aparición del tema musical. “Yo creo que el 27N, San Isidro, (Rosa María) Payá, la UNPACU, todos estos cubanos con aires de cambio (…) han motivado a personas como Randy (Malcom), Alexander (Delgado), Descemer (Bueno), El Funky y a mí para crear esta canción”, explicó.

Ahora “Patria y Vida” es “algo más con lo cual contamos para luchar por los derechos humanos en Cuba y traer democracia a la Isla”, apuntó el músico.

Asimismo, consideró que “cada cual puede aportar de una forma u otra” a la causa de la libertad. “Todo el mundo puede aportar: pueblo, doctores, militares, artistas, escritores… Yo creo que por lo que estamos luchando y lo que estamos persiguiendo es la causa más justa del mundo, que es una Cuba libre, una Cuba con diferencias, una Cuba donde tu opinión valga y la mía también”.

“No hay nada más justo que la unidad del cubano, aunque pensemos diferente. Es más, es necesario que pensemos diferente porque eso lo único que va a generar es progreso”, concluyó.

Asiel Babastro, jugador contra los malos

Para Asiel Basbatro, el realizador del videoclip de “Patria y Vida”, el tema “superó las expectativas de todos (…), incluso la de la gente que escuchó la canción y vibró con ella”.

“Yo creo que era importante entregarles a los cubanos algo que gritar en lo que ellos creyeran. Y creo que eso se parece muchísimo a la libertad (…) aunque, por supuesto, Cuba vulnere todos los derechos de la libre expresión”, explicó a CubaNet.

Para Babastro, en la Isla “han sido 60 años de trampa, de mentiras, 60 años inyectándonos veneno (…). Yo creo que ahora mismo hay que unirse un poco más y apoyar cualquier cosa que se haga en pos de la democracia”, aseguró.

El realizador también cree que los artistas podrían “ayudar tremendamente a que otras personas conecten, a que su público conecte” con la realidad cubana, “sobre todo porque es el lado de la verdad”.

“No se trata de un partido de fútbol, en el que puede ganar el mejor; estamos hablando de la verdad y de la libertad contra la represión, la dictadura, la vulneración de todos los derechos durante años. A mí me parece justo jugar contra los malos”, terminó.