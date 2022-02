BARCELONA, España.- En la avenida Paseo de Gracia 34 Bis de Barcelona, en pleno centro de la capital de Cataluña, se gesta día a día lo que parecía una utopía, pero que hoy ya se está transformando en una realidad: la libertad de Cuba. Tanto así que este lugar es reconocido por Google Maps como la “Sede de los Cubanos Libres en Barcelona”, pues aquí se reúnen todos los días para repudiar la dictadura, generalmente a las 6:00 de la tarde, los cubanos que viven en esta ciudad.

Este pequeño bastión de libertad fue conquistado por Sayde Chaling Chong García, un músico cubano que vive en España desde hace 20 años y que decidió tomar pacíficamente la esquina adyacente a la sede del consulado del régimen para hacer escrache contra los miembros del “ilegítimo” cuerpo consular, como él mismo los denomina.

La iniciativa cumple este 1º de febrero 200 días de protestas diarias, logrando incluso preocupar al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, quien declaró públicamente que se trata de un “acoso brutal”. Y era de esperarse, ya que es el único lugar en el mundo en donde un grupo de cubanos se mantienen en protesta permanente desde el pasado 11 de julio.

En respuesta, la dictadura contraataca a través de internet, así lo denunció Sayde en Facebook: “Se han activado una gran cantidad de perfiles contra mí, contra Lázaro Mireles (líder de los cubanos libres en Madrid) y contra muchos opositores, pero principalmente contra mí y contra Lázaro. Hay montones de perfiles que nos atacan, que nos amenazan, que están buscando en nuestro pasado para sacar información, para intentar pararnos, para intentar coaccionarnos. Pueden decir lo que quieran, ustedes no nos van a parar”, dijo en un live, el pasado miércoles 26 de enero, en donde denunció que habían hackeado sus redes sociales y su correo electrónico con el fin de silenciarlo. “La libertad de Cuba está a la vuelta de la esquina”, puntualizó.

¿Pero quién es Sayde Chaling Chong García? Además de ser el líder más visible de los “cubanos libres de Barcelona”, es también el presidente de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo y uno de los fundadores del recién creado Consejo Europeo Cubano. Es conocido en España por su intenso trabajo contra el comunismo, con una historia personal marcada por la violencia del régimen de la Habana. CubaNet lo entrevistó en exclusiva.

¿Por qué luchar contra el comunismo desde Barcelona?

Llegué a Barcelona en el año 2014, anteriormente vivía en la provincia de Tarragona, que era el lugar ideal para ejercer mi profesión. Yo lo que soy es músico, fue lo que estudié en Cuba. Allí estuve viviendo hasta 2014, que por amor vine a Barcelona, detrás de una catalana.

En Cuba trabajaba en la zona turística de La Habana, en La Habana Vieja, en un pequeño grupo que se llama Son Catedral. Llegué a España en el 2002 en una gira musical, deserté en octubre de ese mismo año con una situación de bastante violencia, en donde fui perseguido, fui golpeado, y fui rescatado por la Policía Nacional.

La situación fue bastante curiosa porque cuando yo manifesté mi deseo de quedarme de repente me montaron un consejo de guerra, en una mesa allí, propios amigos míos, músicos, compañeros de la orquesta que habíamos pasado necesidades, vicisitudes, que cogíamos guagua, que comíamos pan con tortilla, que pasábamos días enteros sin comer. Ahora ya con los años lo puedo contar sin que me duela, pero fue un episodio muy duro porque de repente tus propios amigos empiezan a sacarte carnés, diciéndote que son de la Seguridad del Estado, que tenían cargos. Me dieron una paliza donde incluso perdí muelas. Me hicieron unas llaves de karate y gracias a un Policía Nacional es que pude salvar mi vida, ese policía me rescató.

Yo estaba agarrado de un barrote de esos en el Aeropuerto de Barajas y cuando me estaban golpeando la policía se mete. Entonces yo le dije al policía que había intentado recuperar mi pasaporte y que no me dejaron, y bueno el policía les quitó el pasaporte, me lo entregaron y así comenzó mi vida, con 30 euros en el bolsillo. Empecé a ser un hombre libre, eso fue con 22 años. De ahí mi compromiso y mi agradecimiento con este país, porque este país fue como si volviese a nacer. En España he conseguido y he logrado cosas que no me imaginaba, gracias a este país, gracias al estado de derecho, gracias al progreso, gracias a la libertad y la verdad es que ya se van a cumplir 20 años de estar viviendo aquí.

¿Cómo Sayde salta de la música a la política?

No sabría decir cuando empecé, lo primero que hice fue escribir en las redes sociales, en aquel tiempo estaba Messenger y My Space, me metía como en unos chats y hablaba con la gente. Con miedo al principio porque a todos los cubanos nos siembran un policía adentro, siempre estamos paranoicos. Empecé poquito a poco, y el salto en serio, que dije se me acabaron las redes sociales, fue cuando me di cuenta de las conexiones que había entre el independentismo catalán y la dictadura, eso fue en el año 2018. Y decidí meterme en un partido político a ver si se podía hacer algo porque yo ya entendía que el activismo no era suficiente. Entonces me integré dentro del partido político Vox, en donde tuve una carrera más o menos fulgurante, me fue bien. Fui coautor de la primera o la segunda sanción del Parlamento Europeo a Cuba, eso para mí fue un gran orgullo. Y fue la primera vez que aparte de hacer cosas por mi segunda patria, hice cosas por mi nación. Después de que abandoné Vox pues me he metido en este tema de Cuba de lleno. Nos hemos movido mucho en el mundo político, hemos hecho muchas acciones con el Partido Popular, con Vox y ahí tenemos a la dictadura acosada.

Van a cumplir 200 días protestando en la Sede de los Cubanos Libres de Barcelona, ¿cómo iniciaron estas protestas?

Empecé a venir aquí solo, yo solo me paraba aquí donde estaban los policías, me paraba y empezaba a explicar lo que era Cuba. Hasta que vino un momento que a mi parecer fue muy interesante, que fue el despertar del Movimiento San Isidro, y eso fue lo que hizo que el 27 de noviembre yo dejara de estar solo aquí. Recuerdo que luego aparecimos unos 12 o 13 cubanos, todos atemorizados, con miedo, ya sabes, esta de la paranoia de la Seguridad del Estado. Y se nos ocurrió en la Coalición Internacional hacer una manifestación internacional por el Día Internacional de los Derechos Humanos. La hicimos aquí donde está la sede del Consejo Europeo, aquí en el Paseo de Gracia, y fue una manifestación multitudinaria. Nunca se había dado una manifestación con tantas personas aquí Barcelona y así empezó todo.

Nuestro objetivo es, en primer lugar, la libertad de nuestra nación. Aunque la libertad de Cuba no se consigue gritando, se consigue en las instituciones trabajando, nosotros tenemos también un compromiso con España y estar aquí parados cada día con nuestros carteles, con nuestros códigos QR, en donde la gente puede entrar con su móvil y ver la violencia y la situación que hay en Cuba. Es un compromiso con esta nación y sabemos que estamos ayudando a despertar a mucha gente resentida con el gobierno que hay en España, porque es un gobierno comunista. Por eso hay una ofensiva de la izquierda contra nosotros brutal, para intentar sacarnos de aquí.

Cuéntanos del trabajo en las instituciones españolas…

Hemos descubierto que el dinero que sale de aquí de Europa, desde los Municipios, pasando por las Provincias, las regiones nacionales, son millones, millones y millones de aquí para la Habana… y estamos trabajando para cerrarles todas las fuentes de financiación posible. Por darte un dato curioso del dinero que ha salido de aquí del bolsillo nuestro, de los ciudadanos, solamente de la región del País Vasco del año ‘99 hasta la fecha le han dado 41 millones de euros, solamente esa región. Por contarte otra partida curiosa que acabamos de descubrir, Cubana de Aviación, que está asentada aquí también en España, se ha llevado de la comunidad de Madrid 200 000 euros, supuestamente para paliar los efectos de la COVID-19.

También eres presidente de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo…

La Alianza es una organización que tiene como centro ideológico de trabajo luchar contra el comunismo internacional e ilegalizar el comunismo en Cuba, quisiéramos ilegalizarlo a nivel mundial y en ese sentido nosotros nos basamos en una declaración del Departamento Europeo, donde se equiparó por primera vez en la historia el fascismo al comunismo, y si el fascismo es ilegal, el comunismo también tiene que serlo. Tiene muchísimas más víctimas, y todavía está produciendo víctimas hasta el día de hoy esa ideología maligna y sangrienta. Y estamos trabajando en hacer conferencias, utilizamos también la Plataforma Jurídica de la organización para hablar con políticos, para poder llegar al Parlamento Europeo.

Asimismo, hemos creado recientemente una organización que se llama Consejo Europeo Cubano, donde conseguimos por primera vez -nos ha costado muchísimo trabajo- agrupar prácticamente a todas las asociaciones, plataformas y activistas de Europa. Queremos trabajar mucho en las ex-repúblicas soviéticas, porque ellos entienden nuestro dolor, entienden nuestro sufrimiento, para que se solidaricen y no ratifiquen el acuerdo PDCA (el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba), porque te aseguro que son millones, millones de euros que van a parar a Cuba.

¿Cómo ves este año 2022 con el despertar del pueblo cubano?

Lo que tenemos en el 2022 es mucho trabajo, mucho. Tenemos que derribar el PDCA, tenemos que seguir trabajando en crear una opinión negativa sobre la dictadura. No puede ser que todavía haya gente que se ponga una camiseta del Che Guevara, especialmente una persona homosexual, cuando el Che Guevara fue el autor de los campos de trabajo para homosexuales. Tenemos que hacer trabajo de concientización porque los comunistas son muy buenos haciendo propaganda. Sobre todo, tenemos que quitarle la máscara a la dictadura, esa máscara de víctima o de oprimida por el imperio yanqui.

¿Qué le dices a los cubanos en la isla?

Que no tengan miedo, de acuerdo con sus capacidades y a sus posibilidades infórmense. La verdad está en internet, toda, todos los documentales, los libros. Anímense, no pierdan la fe, nuestro país volverá a ser lo que fue. Estamos tratando de arrodillar a la dictadura para como dice el refrán allí donde cae el mulo, poderle meter los palos. Patria y Vida y cuídense mucho.

