MIAMI, Estados Unidos.- El abogado y periodista independiente de CubaNet, Roberto de Jesús Quiñones Haces, envió desde la cárcel en la que se encuentra recluido desde el pasado 11 de septiembre una solicitud al Presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, para que inicie “el Procedimiento de Revisión de la Sentencia firme dictada por el Tribunal Municipal Popular de Guantánamo el pasado l7 de agosto del 2019, ratificada por el Tribunal Provincial Popular de Guantánamo”.

En la instancia, que fue presentada ante el mencionado tribunal cubano a través del también periodista de CubaNet René Gómez Manzano, Quiñones solicitó al Tribunal Supremo Popular que inste el inicio del Procedimiento de Revisión por considerar que existen varias causales del artículo 456 de la Ley de Procedimiento Penal.

“Estimo que se han quebrantado en el procedimiento algunas de las formalidades o garantías esenciales y no se practicaron pruebas de importancia esencial para el proceso”, además de “porque se ha sancionado como delito un hecho que no lo es, y como autor a una persona inocente, cometiéndose error de derecho al calificar mi participación en los hechos declarados probados”, escribió Roberto Quiñones a puño y letra.

Así mismo, “en las investigaciones practicadas por la policía como en la revisión del hecho —realizada por la Fiscalía civil— y en actuación de los tribunales mencionados, se advierte una notoria tendencia acusatoria y parcializada en mi contra pues la policía sólo le tomó declaración a varios oficiales de la Seguridad del Estado —que no concurrieron al juicio— las que están plagadas de incongruencias y mentiras”, agregó.

Roberto Quiñones explicó en varias páginas todas las violaciones e incongruencias de su caso, y cómo las autoridades de Guantánamo respondieron ante su caso. El abogado, mencionó en su texto algunos de los artículos de la Constitución de la República de Cuba que fueron violados, entre ellos están:

“El inciso (a) del artículo 95 de la Constitución de la República porque el 23-4-2019 fui puesto en libertad por el delito de Resistencia y se me mantuvo detenido hasta el sábado 27-4-19, cuando al parecer “entendieron” que jamás podía ser autor de un delito de atentado, que fue la imputación que comenzaron a hacerme a partir del 24-4-2019. Se violó también el inciso (d) porque fui golpeado salvaje y cobardemente por el agente de la policía que me detuvo. Se violó el inciso (f) porque fui informado del estado del proceso al ser citado por el Tribunal Municipal para el juicio celebrado el 7-8-2019. Se violó el inciso (h) porque no se me permitió llamar por teléfono a mi esposa —único familiar que vive conmigo en Guantánamo— para informarle de mi situación”.

A esto, Roberto Quiñones agregó que por último estimaba “que en todo este caso ha existido una marcada tendencia acusatoria por parte de la policía, la Fiscalía General de la República —véase el folio donde consta la remisión del expediente al tribunal por parte de Orledis Asín Matos, fiscal jefe de Procesos Penales, porque la Constitución de la República —al menos formalmente— asegura en su artículo 42 que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”.