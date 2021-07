MIAMI, Estados Unidos. – El reportero Orelvys Cabrera, colaborador de CubaNet, se mantiene en prisión preventiva hasta el día de su juicio, cuya fecha no ha sido anunciada por las autoridades competentes, declaró a este medio una fuente familiar cercana al caso.

“Según la información que nos dio Fiscalía, está en prisión preventiva hasta el día del juicio. Estoy sumamente preocupado por su salud, por como pueda estar, porque él se planta, no come, no toma agua”, apuntó la fuente.

“Todavía no hay fecha de juicio. No se nos ha informado nada. Solamente que buscáramos un abogado, nada más”, también agregó.

Cabrera fue arrestado el domingo 11 de julio mientras cubría las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en la ciudad de Cárdenas, Matanzas.

Tanto el reportero como otros ciudadanos que formaron parte de las protestas fueron cercados por agentes de la policía política, quienes procedieron a reprimir en masa a los manifestantes.

Tras las históricas protestas del 11 de julio, también fueron arrestados la periodista de CubaNet Camila Acosta y los colaboradores Rolando Rodríguez Lobaina y Niober García Fournier, de la agencia de noticias Palenque Visión.

A diferencia de ellos, Cabrera no ha sido liberado.

El régimen cubano ha advertido a través de sus medios de propaganda que muchos de los manifestantes de las protestas que tuvieron lugar en la Isla el 11 de julio de 2021 serían procesados y condenados mediante procesos sumarios establecidos en el Código Penal.

Incluso la coronel Moraima Bravet Garófalo, jefa de la Dirección de Investigaciones Criminales y Operaciones del Ministerio del Interior (MININT), aseguró durante una comparecencia en televisión nacional que los implicados en los sucesos del 11J serían castigados con la “mayor severidad”.

Pese a esa sentencia, y gracias a una ingente campaña por la liberación de cientos de cubanos detenidos tras las manifestaciones antigubernamentales, este sábado el régimen cubano excarceló a tres artistas y una estudiante menor de edad, quienes habían sido condenados por, supuestamente, participar en las protestas.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.