LA HABANA, Cuba. – “El régimen está tratando de tergiversar lo que pasó el 11 de julio; intenta buscar culpables que no existen”, denunció el periodista de CubaNet Enrique Díaz Rodríguez luego de ser liberado al filo de las 11:00 de la noche de este viernes, tras una detención de casi cinco horas en la Sexta Unidad de la Policía de Marianao.

Según detalló, un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y un agente de la Seguridad del Estado se personaron en su domicilio y lo conminaron a presentarse a las 5:00 de la tarde del viernes en el Sector de la Policía, para una supuesta entrevista que terminó con su arresto.

“Cuando llego, estaba el jefe de Sector solo y me informa que yo estaba siendo acusado por incitar a la manifestación (del 11 de julio). Me montan en un auto patrullero y me llevan hasta la Sexta Unidad, donde me metieron casi cuatro horas en el calabozo, hasta que vinieron a interrogarme”, detalló Díaz Rodríguez.

Asimismo, el reportero explica que los oficiales de la Seguridad del Estado que lo interrogaron le notificaron que tenían información de que él había incitado a las protestas que tuvieron lugar el domingo 11 de julio en más de 60 ciudades del país.

“Un chivatazo, alguien que le dijo al jefe de Sector que yo estaba incitando al desorden público y a las manifestaciones, algo que no es verdad. Yo soy un periodista independiente y mi trabajo es informar, grabar, mostrar, nunca incitar a nada. Lo que pasó el 11 de julio fue un acto popular, las personas que protestaron eran gente de pueblo, no personas pagadas como quieren hacer ver”, insistió.

El domingo 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles de la Isla a manifestarse para exigir el fin de la dictadura cubana, así como acceso a medicinas y alimentos. Los sucesos, que comenzaron en el poblado de San Antonio de los Baños, en la provincia Artemisa, se extendieron rápidamente a otras provincias del país.

“Nosotros no tuvimos nada que ver con eso y el Gobierno pero el Gobierno está buscando culpables que no hay. El detonante (de las protestas) fueron mayormente la juventud y el pueblo inconforme”, sostiene el reportero.

Díaz Rodríguez catalogó su arresto como una “arbitrariedad” ya que, según señala, se violaron todos los procedimientos legales para citarlo.

“Fue una arbitrariedad porque me citaron verbalmente. La Seguridad del Estado se negó a entregarme una citación escrita y por eso utilizó al jefe de Sector”, apuntó.

El periodista fue citado vía telefónica por un agente de la Policía política que se hace llamar Michel. Más tarde fue visitado por el jefe de Sector que le exigió comparecer ante él a las 5:00 de la tarde del pasado viernes.

“Al final sabemos que tenemos las de perder. Cuando te niegas, te vienen a buscar por la fuerza aunque sea un acto totalmente ilegal”, lamentó.

Díaz Rodríguez, periodista de CubaNet, ha sido objeto de represión por parte de la Seguridad del Estado en numerosas ocasiones. En abril de 2020, el régimen le impuso una multa de 3 000 pesos por supuestamente haber violado el Decreto-Ley 370, debido a su trabajo como reportero independiente. En noviembre del mismo año, la Seguridad del Estado le decomisó una pequeña parcela de tierra donde cultivaba algunos alimentos para el consumo familiar.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.