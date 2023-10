The @UN🇺🇳 General Assembly has elected 15 members of the Human Rights Council (@UN_HRC) for the term 2024-2026:



🇦🇱Albania

🇧🇷Brazil

🇧🇬Bulgaria

🇧🇮Burundi

🇨🇳China

🇨🇮Côte d'Ivoire

🇨🇺Cuba

🇩🇴Dominican Republic

🇫🇷France

🇬🇭Ghana

🇮🇩Indonesia

🇯🇵Japan

🇰🇼Kuwait

🇲🇼Malawi

🇳🇱Netherlands pic.twitter.com/qM170esodD