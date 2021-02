MIAMI, Estados Unidos. – Los músicos cubanos Randy Malcom y Alexander Delgado, de Gente de Zona; Descemer Bueno; Yotuel Romero y el realizador audiovisual Asiel Basbastro presentaron este martes el video del tema “Patria y Vida”, el cual definieron como “un canto a la libertad de Cuba”.

“Estamos contentos de estar todos juntos aquí por primera vez en esta canción tan importante para nosotros”, declaró Romero, integrante de la popular agrupación Orishas. “Lloramos haciendo esta canción, lloramos haciendo el video. Fue algo realmente profundo. Quiero que la escuchen, que la vean, que la interioricen y que digan como nosotros ‘Se acabó. Se acabó la mentira, se acabó el engaño’”, pidió a sus seguidores antes de condenar la represión del régimen cubano.

Por su parte, Descemer Bueno aseguró que “Patria y Vida” marcaba un punto histórico entre los músicos cubanos. “Este es un momento único: va a ser un antes y un después, va a marcar historia para todas las generaciones que nos siguen a nosotros”, opinó.

En el tema también intervienen los raperos cubanos Maykel “Osorbo” Castillo y Eliécer Márquez, más conocido como El Funky. Por su parte, el video muestra imágenes de activistas del Movimiento San Isidro (MSI) y del 27N, así como episodios de represión en la Isla.

Para el director del voideoclip, Asiel Babastro, fue “tremenda responsabilidad unir a esta gente que le ha dado la vuelta al mundo” y lograr encontrarse tanto con el mensaje de la canción como “con la gente que está haciendo cosas por tener derecho a tener derechos”.

“Yo siempre he creído que un país que le miente a su gente y un gobierno que diga mentiras no merece estar ahí. Creo que la verdad está ahí a la vista de todos, no hay que buscar más allá ni encontrar a alguien que te la traduzca. El video muestra con la honestidad de estos artistas el discurso de ellos (mismos)”, explicó Babastro.

“No queremos que nos mientan más. Queremos tener derecho a pensar diferente, a ver un cambio, a no entregar más años de vida sin cambios”, sentenció el realizador audiovisual.

Además, en una presunta alusión a los artistas que intervienen en el video y que no solían confrontar al régimen cubano opinó que “la gente tiene que entender también que uno tiene ideas propias, que no tienes por qué parecerte a nadie; y también tenemos derecho a pensar diferente, levantarnos una mañana y no estar de acuerdo con algo que ayer nos parecía bien. Eso también se vale”.

Por su parte, Alexander Delgado aseguró que “esta canción va a marcar un antes y un después de nosotros como artistas. Quiero aclarar que este es el sentir de nosotros, el sentir de muchos cubanos que están fuera del país, el sentir de los cubanos que están dentro de la Isla. También es el sentir de muchos que tienen miedo y que sabemos no quieren decirlo porque tienen familiares en la Isla con miedo a ser reprimidos”, explicó.

El popular artista también especificó que el grupo no estaba financiado por nadie. “Esto es una cosa de corazón que estamos haciendo para la gente. (…) Lo más importante de esto es que esto va dirigido al pueblo de Cuba. Nosotros estamos siendo víctimas de la censura, estamos siendo víctimas de los maltratos policiales, estamos siendo víctimas de todo ese fraude que estamos viviendo en nuestro país”.

En la presentación en directo de “Patria y Vida” también intervinieron desde Cuba Maykel Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara, el líder del MSI.

Tras la propuesta de Osorbo de emprender una campaña que pida cuentas a la Seguridad del Estado por impedir la entrada a la Isla de los artistas que intervienen en el tema musical y residen en el extranjero, Malcoma aseguró que el régimen tiene “miedo a lo que pueden decir esos artistas”.

El tema musical, disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado lunes, denuncia la situación en la que vive el pueblo cubano, a quien el régimen castrista arrebató su libertad hace más de 62 años, y pide el cese de las mentiras y las doctrinas por parte del Gobierno de la Isla.

