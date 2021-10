LA HABANA, Cuba. – 2009 fue el año de las “decapitaciones”. Nunca por “allá arriba” se vieron rodar tantas cabezas al mismo tiempo y jamás se había escuchado sobre tamaño complot al interior del Partido Comunista para, supuestamente, derribar a Fidel Castro o, al menos, para restarle poder cuando ya traspasaba parte del mismo a su hermano Raúl.

Pero si se observa con atención, hubo algo bien raro en aquellas “defenestraciones express”: ninguno de los caídos en desgracia fue a prisión, a pesar de que sus “errores” podían ser considerados como “actos de traición a la patria” y absolutamente todos —desde el vicepresidente Carlos Lage y el canciller Felipe Pérez Roque hasta correveidiles como Otto Rivero y Carlos Valenciaga— pasaron de inmediato a “desempeñar otras funciones” como simples ciudadanos en diversas instituciones estatales, tan tranquilos como si no hubiera pasado nada, cuando en realidad se trataba —al menos mediáticamente— del mayor cisma al interior de la dictadura.

Aunque caer desde la comodidad de “allá arriba” hasta el infierno de “aquí abajo” pudiera ser en sí mismo una desgracia, la realidad es que todos los expulsados del Olimpo comunista quedaron tan bien acomodados en sus casas de Nuevo Vedado y en sus autos con “asignación especial de combustible”, con las llamadas “atenciones especiales” para callarles las bocas, que se puede hasta decir que el castigo no fue más allá del paripé, de la representación teatral que el momento demandaba, precisamente cuando Raúl Castro necesitaba dos cosas esenciales para construir liderazgo y sacudirse las sombras de su hermano de arriba: primero, fingirse un gran reformista; segundo, rodearse de sus hombres de confianza y con ello poner el poder real y la economía en manos de los militares.

Raúl Castro estaba más que seguro de que el derribo supersónico de Carlos Lage era una jugada esencial para ganar simpatías entre quienes se resistían a confiar en otro líder que no fuera Fidel Castro. Hasta ese momento todas las culpas de las cosas “malas” que pasaban caían directa y estratégicamente sobre el segundo de su hermano y sobre el llamado “grupo de apoyo del Comandante en Jefe”, tal como hoy en día las hacen recaer, con similar estratagema, sobre cualquier cabeza visible de la “Tarea Ordenamiento”, en especial sobre Marino Murillo, incluso sobre el propio Miguel Díaz-Canel. Porque la cuestión del “castrismo” es siempre hacer pagar a otros por los platos que ellos mismos rompen una y otra vez.

Carlos Lage no las tenía bien con casi nadie. Le atribuyeron a él y solo a él cuanta medida económica causó malestar, como aquella de eliminar la “jabita” mensual y la estimulación salarial en CUC en la mayoría de las empresas. Su fama de “incorruptible” y la imagen de austeridad que intentaba proyectar no eran del agrado de unos cuantos barrigones de verdeolivo, de modo que su defenestración fue celebrada e incluso entendida como un gesto de flexibilización, el derribo del principal “talibán” del régimen.

Igual regocijo causó la caída de otro “talibán”: Felipe Pérez Roque. Considerado como el peor canciller en la historia de la dictadura por su triste, grosero y mediocre desempeño, muchos al interior del propio Ministerio de Relaciones Exteriores jamás le perdonaron que aceptara sustituir a Roberto Robaina que ya desde su etapa en la Juventud Comunista (UJC) había ganado cierto liderazgo en las filas Partido con sus “reformas”, algo que también provocó la animadversión de los más conservadores, entre ellos el propio Felipe Pérez Roque que, desde los tiempos como dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria, siempre vio a Robaina como un rival difícil de vencer, más cuando se había ganado la confianza casi absoluta de Fidel Castro.

El propio Miguel Díaz-Canel, cuando apenas era el segundo secretario en la UJC, tuvo palabras de elogio hacia Robaina y en varias ocasiones lo señaló como su principal referente político, su ejemplo a imitar. Incluso en una entrevista publicada por la revista Bohemia, en noviembre de 1994, aseguró estar marcado “por el estilo de trabajo” de su gran amigo “Robertico”.

Pero regresando a Carlos Lage, ahora que todos comentan sobre su “reaparición” e intentan interpretar su significado en medio de la peor crisis política que atraviesa la dictadura, es prudente recordar que si bien su expulsión del poder fue repentina, brusca, y para muchos hasta inesperada, también fue una salida “suave” y sin mayores consecuencias, lo cual hace sospechar sobre cuán macabra fue la estrategia, en tanto se trató de un acto de circo más para lograr la distracción necesaria.

Mientras todos nos entreteníamos con las decapitaciones, que trascendieron el 2009 y duraron más de tres años, y de las que no escapó ni siquiera Iroel Sánchez, gran amigo de Felipe Pérez Roque y, además, otro de los grandes “talibanes”, pocos se percataron de los movimientos de los empresarios-militares dentro la economía cubana, de modo que cuando la sangre (simple sangre de utilería) dejó de correr y terminó la “película”, ya el país estaba tomado por la casta militar que detenta el poder real y muy pocos se dieron cuenta del secuestro nacional en que vivimos.

Llama la atención que durante los ocho minutos que dura la grabación que hoy circula en internet, Carlos Lage no mencione ni una sola vez a Raúl Castro pero que, además, acepte tranquilamente que su destitución era algo que él y su familia esperaban, que no le tomó por sorpresa.

Según he podido conocer por diversas vías, lo mismo han dicho en el seno de sus círculos de amigos algunos de los otros defenestrados, que en total suman más de un centenar entre “dirigentes” de mayor y menor rango. La mayoría, con la llegada de Raúl al poder y conociendo de sus planes económicos, esperaba el sablazo y, como en los asuntos de pura mafia, decidieron bajar la cabeza y no resistirse a lo inevitable.

Como se intuye de aquellas otras grabaciones secretas que jamás llegaron a trascender a la internet (aquí solo se filtra lo que por necesidad se quiere filtrar), y que justificaron ante Fidel Castro la desarticulación total de su equipo de trabajo, todo fue parte de un plan bien orquestado desde mucho antes de 2009.

Los que cierta vez coincidimos en el mismo sitio y con algún grado de intimidad o proximidad con alguno de los “castigados” de 2009 sabemos que lanzar una burla contra Fidel Castro y murmurar un chiste, fue práctica habitual, pero ahora no es el momento de extenderse en anécdotas que sacarían los colores más vergonzantes en algunos rostros enmascarados por las circunstancias y los fingimientos.

Lo que sucedió en 2009 todos ellos lo esperaban, como bien dice Carlos Lage, pero no porque supieran a tiempo lo del teléfono intervenido y la cámara oculta, sino porque era evidente que con el ocaso de Fidel Castro llegarían los militares-empresarios a marcar el nuevo ritmo de la orquesta y ninguno de ellos, con la imagen “talibanesca” que les habían construido, desempeñaría papel alguno en ese nuevo capítulo llamado “apertura económica” y que hoy sabemos en carne propia que se trató solo del principio del “sálvese quien pueda”.

En cuestiones de dictadura cubana ninguna cabeza cortada abre la boca después de 10 años por voluntad propia. Eso es una gran verdad que no debemos olvidar jamás. Carlos Lage no ha “resurgido” sino que lo han hecho resurgir ya por distracción en un momento en que no quedan muchas distracciones a las que echar mano, ya por ensayar una posible vuelta a la era de los grandes talibanes del régimen, como en un intento por ganar a aquellos ingenuos comunistas de a pie que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor que los actuales. No por gusto en la grabación se habla de “inflación” y de “cambios profundos”, como si la solución a los problemas estuviera en un retorno a la “mano dura” de Fidel Castro.

Como quiera que sea, solo hay que tener en cuenta una cosa: no nos dejemos distraer una vez más con esas tonterías de cabezas cortadas parlantes. Los decapitados solo hablan en los actos de circo y en las malas películas de terror. Y el comunismo “a la cubana” solo nos ha traído esas dos cosas horribles. Concentrémonos en el ahora y en la necesidad urgente de crear una realidad nueva, donde no estén jamás quienes alguna vez nos negaron la libertad que se necesita para prosperar como nación. Una realidad para salvarnos definitivamente como cubanos y cubanas.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

