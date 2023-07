Ciudad de México, México.- En la madrugada del 28 de junio el Gobierno de La Habana informó que un incendio en la calle Perseverancia, entre Ánimas y Virtudes, Centro Habana, había ocasionado la muerte de siete personas, dos de ellas menores de edad.

Todo indica que la causa del incendio fue la explosión de dos ciclomotores eléctricos que los adultos de la familia mantenían conectados a la electricidad en la sala de la casa mientras dormían. Al ser la vivienda de construcción mixta, con estructuras de mampostería y madera en su interior, la intensidad de la llamas fue devastadora.

Si bien este siniestro es, que se tenga noticias, el de mayor envergadura por la cantidad de víctimas fatales que ocasionó, no ha sido el único. En 2019 se reportaron 208 incendios de motos eléctricas en Cuba según la prensa oficial. Estos hechos causaron la muerte de tres personas y provocaron lesiones a otras 14.

A medida que aumentaba la compra de estos vehículos, también incrementaron los accidentes reportados. En 2020 se registraron un total de 602 incendios iniciados en motos eléctricas o baterías de litio.

En lo adelante medios de prensa y usuarios en redes han denunciado accidentes similares que también involucraban motorinas. En todos los casos se reportaron explosiones, mayormente de las baterías.

Las causas son disímiles: emplear cargadores inadecuados, reemplazo de dispositivos originales por otros que no cumplen las certificaciones, no enfriar la moto antes de cargarla. En el escenario de precariedad que se vive en Cuba es también habitual que se coloquen en los vehículos baterías de litio de fabricación casera, una vez que la original deja de funcionar o que se les ejecuten modificaciones para hacerlas más rápidas y suplir las carencias del transporte público.

CubaNet, tras una búsqueda en redes sociales y medios de prensa, publica esta cronología con los principales accidentes vinculados a explosiones de vehículos eléctricos en Cuba durante lo que va de año.

23 de junio

Una moto eléctrica se incendió en el parqueo del Hospital Provincial de Camagüey, según un video compartido en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas”. El accidente no ocasionó pérdida de vidas humanas.

21 de junio

La explosión de una motorina, en el parqueo de la empresa eléctrica de Camagüey provocó un incendio que destruyó un total de 14 de estos vehículos. La información fue confirmada por el periodista oficialista Enrique Atienzar Riveroy. Además de las motorinas, terminaron calcinadas varias bicicletas.

20 de junio

Una vivienda ardió en llamas en Guantánamo luego de explotar una moto eléctrica estacionada en el interior de la casa. El siniestro ocurrió en la calle Paseo, entre Carlos Manuel de Céspedes y José de la Luz y Caballero.

16 de junio

En la calle San Ignacio entre San Juan de Dios y Las Mercedes, en el reparto de Pueblo Nuevo, de la ciudad de Matanzas, se reportó la explosión de una motorina frente a una casa. Según el periódico Girón los daños solo fueron materiales.

2 de junio

Una moto eléctrica se incendió en el municipio de Arroyo Naranjo, La Habana. El incendio ocurrió en la vía pública, pero no dejó heridos.

17 de mayo

La explosión de una moto eléctrica provocó un incendio en una vivienda en la barriada de Lawton, en La Habana. Afortunadamente no se lamentaron fallecimientos ni lesiones.

De acuerdo con la información publicada en Facebook por el medio independiente La Hora de Cuba, el siniestro tuvo lugar en el interior de una casa ubicada en la calle Pocito, entre la calzada de Diez de Octubre y Delicias.

2 de mayo

Varios reportes de redes sociales mostraron el incendio dentro de un garaje perteneciente a un edificio de viviendas para militares. El siniestro ocurrió en el barrio San Matías, en San Miguel del Padrón, La Habana, y fue ocasionado por la explosión de una moto eléctrica. La cual provocó que se quemaran varias motos marca Suzuki, Taeko y un vehículo de turismo.

29 de abril

El incendio de una moto eléctrica provocó grandes afectaciones en el interior de una vivienda en Alamar, en La Habana, reportó el periodista Alberto Arego.

20 de abril

La bailarina y activista por los derechos de los animales Gretel Montes de Oca perdió todas su pertenencias y las de su familia en un incendio. La causa del siniestro fue la explosión de una motorina que un vecino guardaba en el garaje.

13 de marzo

La explosión de una moto eléctrica destruyó una casa en el municipio habanero de La Lisa, en la localidad de La Vereda. En el siniestro no hubo que lamentar muertes, pero el propietario de la casa fue víctima de algunas quemaduras, según reportes en las redes sociales.

13 de marzo

En la esquina de General Gómez y Masvidal, en la ciudad de Camagüey, un vehículo eléctrico, cuya batería había sido reparada recientemente, explotó dentro de la vivienda.

11 de marzo

Dos personas fallecieron y tres resultaron heridas por el incendio en una vivienda habanera después que explotara la batería de una moto eléctrica que estaba dentro de la casa. Tribuna de La Habana especificó que el hecho ocurrió en San José No.1058, entre Espada y San Francisco.

16 de febrero

El estacionamiento del edificio Hermanas Giralt, en la barriada habanera del Vedado, se suma a esta larga lista de accidentes tras el incendio originado por la explosión de una moto eléctrica.

Según detalló CiberCuba, al menos tres carros y dos motos eléctricas quedaron completamente destruidos por el fuego, que dejó al edificio sin electricidad durante unas horas.