MIAMI, Estados Unidos. – “Yo nunca voy a parar: desde cualquier espacio siempre voy a denunciar lo que sufre mi pueblo”, asegura la actriz cubana Judith González, muy conocida por interpretar al personaje de Magdalena la Pelúa.

La popular humorista nacida en Ciego de Ávila accedió a conversar con CubaNet en el momento en que se desprende de algunos proyectos profesionales y abraza otros.

Desde 2018, González estaba a cargo de un espacio llamado “Magdalena de Cuba”, que se transmitía de lunes a viernes en el horario de la noche, y donde hablaba de la realidad de la Isla y establecía un puente de comunicación directo con los cubanos.

“Era increíble la cantidad de emails que yo recibía a diario, incluso mientras estaba al aire el programa, independientemente de que fuera pregrabado. Para la gente que dice que Radio Martí no se escucha, ‘Magdalena de Cuba’ es la prueba de todo lo contrario”, aseguró la actriz y humorista.

“Yo tenía una deuda con Radio Martí y quedó saldada”, apunta a raíz de su salida de esa emisora. “Cuando me llamaron y me dijeron ‘Ya no estarás más’, sentí mucha paz porque sé que lo hice con el corazón”.

Ahora, desde su página de Facebook González sigue llevando alegría a los cubanos, sobre todo con su otro yo: Magdalena Pérez de Corcho, más conocida como Magdalena la Pelúa.

En la actualidad también está inmersa en nuevos proyectos. Uno de ellos, Confesiones de Magdalena, se trata de un show especial que se transmitirá en internet este 27 de febrero.

“Cuando me llamaron y me dijeron para hacer este show yo acepté pensando que era como un Facebook Live, pero luego me di cuenta que no. Estaré en un escenario con luces, aparentemente sola, aunque habrá muchas personas viéndome. Estoy nerviosa, pero feliz porque la gente está comprando muchos boletos y tengo la sala virtual llena”, contó.

Otro proyecto que ocupó a la actriz fue “Clara y Amado”, una obra teatral escrita por Nitsy Grau y dirigida por Leopoldo López, que trata del reencuentro de dos abuelos cubanos en Miami. Mediante esta historia llena de nostalgia, sus creadores e intérpretes intentan dar voz a los nacidos entre 1925 y 1945, la llamada “generación silenciosa”.

“La idea de ‘Clara y Amado’ surgió en medio de la pandemia y precisamente por ese contexto es que a Nitsy y Leopoldo se les ocurre transmitirla por Zoom. Fue maravillosa y para mí es una verdadera joya”, señala la actriz.

Los personajes Clara y Amado, interpretados por González y Adrián Más, eran dos adolescentes enamorados que vivían en Cuba en la década del 60. Él fue enviado a Estados Unidos como parte de la Operación Peter Pan. Luego de más de 70 años, se reencuentran a través de una videollamada. La obra se transmitió por Zoom en noviembre y, según González, tendrá continuidad porque ha tenido buena acogida por el público.

Al finalizar la entrevista, la actriz cubana confesó que Miami, ciudad donde hace varios años se estableció definitivamente, es su lugar favorito a pesar de “llevar siempre a Cuba en el alma”. Describió el exilio como esperanza, aunque admite que alberga mucha tristeza por el dolor de las madres separadas de sus hijos y los balseros ahogados en el mar.

Judith González, que siempre se ha caracterizado por denunciar abiertamente al régimen de La Habana, también envía un mensaje a los cubanos: “Yo sé que sienten miedo, por eso nunca les pediré que se lancen a la calle, pero al menos no salgan a marchar, quédense en casa para demostrarle al mundo el descontento que sentimos todos los cubanos con respecto a esa dictadura que solo nos ha reprimido y separado. Sí podemos (acabar con el régimen), pero tenemos que decir no más”.

