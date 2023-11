LA HABANA, Cuba.- En junio del año 2020 tuve la posibilidad de entrevistar al opositor cubano José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), una de las organizaciones que con mayor activismo se ha enfrentado al régimen castrista. En el momento de aquella entrevista José Daniel recién salía de prisión, en la que había estado desde octubre de 2019, después de que, tras allanar su casa y desplegar alrededor de ella un gran operativo militar, las fuerzas de la Seguridad del Estado cubano lo llevaran preso acusado de dos falsos delitos: “el de lesiones y el de privar de libertad de manera arbitraria a una persona”. Sobre estas acusaciones Ferrer expresó: “el plan que tenían era tratar de rendirme, con el más inhumano trato, con torturas físicas y psicológicas… Ellos pensaban que iban a quebrantar mi voluntad y que llegaría el momento en que yo aceptaría abandonar el país o dejar la lucha…”.

En el presente Ferrer se encuentra tras las rejas, como lo estuvo días antes de la mencionada entrevista. Su encarcelamiento esta vez se ha prolongado, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando tomó la decisión de salir a la calle a manifestarse junto a los miles de cubanos que ese día protestaron contra el poder de los Castro. En esta prisión su determinación de no abandonar el país por el que lucha desde que era apenas un adolescente, ha vuelto a ser inquebrantable; bien lo dijo él en la entrevista antes citada: “Aunque en ello me vaya la vida o tenga que ir a prisión una y otra vez, aunque me torturen o me golpeen, aunque asedien a mis hijos, a mi esposa, a mi familia…, es aquí adentro donde voy a estar, aunque tenga que pagar caro mi atrevimiento de querer una Cuba próspera”. Esa determinación comenzó a tener resonancia cuando en el año 2011 el grupo de los 75 prisioneros políticos de la conocida como “Primavera Negra de Cuba”, que habían sido juzgados y condenados a largas penas de privación de libertad, fueron liberados y desterrados de la Isla. Ferrer dejó en claro que no se iría, razón por la que fue el último de los liberados junto a otro activista, Félix Navarro, quien también permanece preso desde el 11 de julio de 2021.

La excusa para esta última e injusta prisión de Ferrer, la tercera en su historial como opositor al régimen castrista, es nuevamente una patraña tejida por un sistema totalitario que oprime toda manera de protesta, crítica o queja contra el poder que ha instituido. Fue acusado de “desorden público” por el hecho de salir a unirse a las manifestaciones populares del 11J. José Daniel fue detenido y conducido a prisión preventiva porque, según el régimen, “no había cumplido con las restricciones a la libertad” y por esa razón fue condenado a cumplir una pena de cárcel y recluido en la conocida prisión de máxima severidad de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Como en 2019, que casi lo matan durante el tiempo que permaneció prisionero, esta última condena ha sido terrible para la integridad física y mental de Ferrer.

Alarmante estado de José Daniel Ferrer, denunciado por su familia

En conversación con Ana Belkis Ferrer García, hermana de José Daniel, sobre las condiciones en las que se encuentra el opositor, esta expresó gran preocupación por su estado físico. Recientemente Ana Belkis compartió en sus redes sociales la noticia de que el lunes 30 de octubre Nelva Ismarays Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer, pudo verlo durante unos 15 minutos, luego de casi cinco meses de negárseles este encuentro y de desconocer el estado en que se encontraba. Ese día supo que permanece aún en la misma celda de aislamiento de la prisión de Mar Verde, y que es evidente que lo mantienen bajo torturas físicas y psicológicas, expuesto a mosquitos que mantienen su cuerpo lleno de picaduras, con la presión arterial descompensada, con permanentes dolores de cabeza, y que en ocasiones presenta calambres en sus manos y sangrado en las encías.

Por su parte, la doctora Nelva Ismaray Ortega no ha parado de denunciar todas las arbitrariedades de la que es víctima su esposo. A través de ella se tiene conocimiento de todas las visitas matrimoniales que le han sido negadas, como la del 29 de septiembre o la más reciente el 9 de noviembre, siendo esta última la octava ocasión en que la mujer viaja en vano, junto a los hijos de Ferrer, hasta el penal. Así dejó expresada su denuncia a través de un audio que circuló por sus redes sociales: “Las autoridades carcelarias de la prisión de máxima severidad en Santiago de Cuba en conjunto con la mal llamada Seguridad del Estado, al mando de los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, le impiden y violan sus derechos constantemente, comenzando por el de privarle de su libertad, teniéndolo en una celda de castigo, bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, aislado de la comunidad penal y nuevamente de su familia, no solo violando el derecho a las visitas matrimoniales, sino también el contacto telefónico”.

Esposa e hijos de José Daniel Ferrer. (Foto: Facebook de Ferrer)

La familia de Ferrer ha expresado que seguirá exigiendo fe de vida, nada de notas, fotos o videos, sino muestras reales de vida, tal y como expresara Nelva Ismaray: “para saber si ha empeorado o no su estado de salud, para saber si ha sido golpeado, si han aumentado las torturas hacia su persona, si está en huelga de hambre o no, si su vida en este momento está corriendo grave peligro”. Nelva también responsabiliza a Raúl Castro y a Díaz-Canel de la integridad física y mental de su esposo, “a quien quieren matar lentamente enterrándolo en vida”.

Y esa parece ser la intención de la dictadura, eliminar al hombre que ha decidido ser consecuente con sus ideas de libertad y con su determinación de no abandonar la Isla. José Daniel Ferrer es un hombre de convicciones férreas y los hombres así son demasiado incómodos para los dictadores. En la entrevista que me concedió días después de salir de su segunda prisión, ante mi pregunta de si no sentía temor, así respondió: “Mi gran temor es que un día el régimen pueda sentir la satisfacción de haberme quebrantado, de haberme rendido. Ese gran temor es el que me ha sostenido y me ha ayudado a vencer todos los otros temores: la prisión, el miedo a la muerte, a las torturas, al hambre, al acoso…”.

ARTÍCULO DE OPINIÓN Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

