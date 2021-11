MIAMI, Estados Unidos. – El vocero del régimen cubano Humberto López celebró la salida del país del dramaturgo Yunior García Aguilera y publicó fotos de su paso por el Aeropuerto Internacional “José Martí”, de La Habana, este martes.

En las primeras horas de este miércoles, la agencia Europa Press informó que el dramaturgo cubano Yunior García Aguilera, uno de los principales impulsores de la Marcha Cívica por el Cambio convocada para el pasado 15 de noviembre (15N), había arribado a España.

En varias publicaciones de Facebook, López se burla de la salida de la Isla del dramaturgo cubano, cuyos pormenores aún no han sido aclarados. “Yunior no está… Yunior se fue… Yunior se escapa con su visaaa… lalalala”, ironizó López en uno de sus posts. Mientras, en otro publicó una foto de García Aguilera y escribió: “En el Aeropuerto Internacional José Martí habrá marcha… No, no, que me marcho que me voy…”.

De acuerdo con Europa Press, el dramaturgo cubano aterrizó en Madrid con visa de turista y acompañado por su esposa, Dayana Prieto. Ambos viajaron en un vuelo comercial.

Según el diario español El País, fuentes cercanas a García Aguilera dijeron que su decisión de marcharse de Cuba se debía a las “brutales presiones policiales sufridas durante las últimas semanas”. “Ahora hay que esperar que él hable allí y dé sus razones”, añaden las fuentes citadas por El País.

A las 10:03 de la mañana de este miércoles, el grupo Archipiélago publicó en Facebook que había conocido “a través de Europa Press sobre la llegada a España de Yunior García y su esposa Dayana Prieto. La Plataforma Archipiélago ofrecerá un comunicado en cuanto tenga alguna información de primera mano”, también indicó.

Un día antes, Archipiélago lanzó una alarma por el paradero del dramaturgo, con quien nadie del equipo había podido ponerse en contacto desde el pasado domingo 14 de noviembre a las 6:00 p.m.

A través de un escueto comunicado publicado en su página de Facebook, Archipiélago dijo estar “alarmado por la incomunicación de Yunior García Aguilera. A las 6:00 de la tarde del 14 noviembre fue nuestro último contacto directo con Yunior García. Nadie de nuestro equipo lo ha visto físicamente desde entonces”.

“Hoy martes, un colaborador de nuestro equipo fue en persona a la casa de Yunior y Dayana. Luego de tocar reiteradamente no obtuvo respuesta. Nadie abrió la puerta. Exigimos #FeDeVida de Yunior García Aguilera, Dayana Prieto y sus familiares”, finaliza la publicación.

También este martes, CubaNet intentó comunicarse vía telefónica tanto con García Aguilera como con su esposa, lo que fue imposible porque sus móviles estaban “fuera del área de cobertura” o las llamadas no eran respondidas.

Luego de que fuerzas represivas del régimen cubano rodearan su casa y le impidieran salir a marchar en solitario el domingo 14 de noviembre, tal y como había anunciado días antes, García Aguilera logró denunciar el cerco ante la prensa internacional, que aguardaba a unos 200 metros de su edificio. El dramaturgo pudo asomarse por su ventana, donde permaneció con una rosa blanca y un cartel en el que se leía “mi casa está bloqueda” hasta que los agentes del régimen desplegaron una bandera gigante desde la azotea del edificio para impedirle la visibilidad.

