LA HABANA, Cuba. – En un reciente artículo publicado en la revista digital cubana AM:PM, especializada en música, además de llamar la atención sobre la nula relación que guardan el prácticamente desconocido San Remo Music Award Cuba —promovido por el régimen de la Isl— y el auténtico “Festival di Sanremo” —un evento de gran impacto mediático en Italia—, el autor cerraba con varias preguntas sobre la pertinencia de que las instituciones culturales cubanas no solo le dieran al acontecimiento una relevancia que no tiene sino que, además, emplearan recursos en él, cuando a las claras se trata de un invento nada exitoso de alguien que no está relacionado ni con la compañía que maneja el verdadero festival (San Remo Music Ltd) ni con la Radiotelevisione Italiana (RAI), canal oficial del evento.

A cargo de Lis Cuesta Peraza, esposa del dictador Miguel Díaz-Canel, y presentado como “evento internacional”, en realidad se trataría más de un fraude cuando no de una imitación bien mala de aquel otro festival italiano al cual intenta emular sin ningún tipo de recato. Pero, ¿por qué el régimen cubano haría algo así? ¿Por qué se enrolaría en este negocio turbio con Nicola Convertino, un empresario italiano, aventurero, sin ningún tipo de éxito en sus emprendimientos y calificado como “mal de la cabeza” por varias personas cercanas a él?

Esta última pregunta no ha podido ser respondida por el columnista de AM:PM porque, sencillamente, el Gobierno cubano —sin dudas, al tanto de la pifia— no ha ofrecido información detallada al respecto pero, en el ambiente musical de la Isla, donde varios artistas han tenido la oportunidad de conocer a Nicola Convertino durante sus numerosos viajes a Cuba, con razón algunos especulan sobre las razones del régimen por “seguirle la corriente” a este desconocido y, con ello, quedar en ridículo como lo están haciendo ahora cuando los invitados extranjeros más importantes han comenzado a desmarcarse, al descubrir de qué se trata en realidad el show.

Nicola Convertino fracasa a la primera, pero encuentra un socio en el Ministerio de Cultura

Quizás estuvo en Cuba en años anteriores pero la primera vez que se tiene noticias de Nicola Convertino en la Isla fue en 2013 cuando, presentándose como agente musical y manager de sus propias compañías (Insonnia Agency e Insonnia Records), intentaba vender a los gobernantes cubanos la idea de hacer un festival de música latina denominado San Remo Music Awards Latinoamérica, donde involucraría a artistas de la región.

Con tal motivo se reunió con varios músicos y directivos de empresas disqueras cubanas, todas estatales y vinculadas al Ministerio de Cultura, pero apenas logró llevarse a Roma a unos cuantos músicos y agrupaciones locales desconocidos para que actuaran en bares, discotecas y demás centros nocturnos, bajo contratos muy mal remunerados pero que quizás sirvieron a estos para agregar a los currículos algo lo más parecido a una “gira internacional”, así como a Nicola Convertino para no irse del Caribe con las manos vacías, en lo que hubo de ser su primer intento frustrado de pasar gato por liebre.

Ninguna de sus propuestas resultó atractiva en aquel momento no solo porque, al indagar sobre el vínculo del italiano con el verdadero Festival de San Remo, descubrieron que el nombre del proyecto (San Remo Music Awards) era apenas un gancho para ingenuos sino que era el momento en que, con Barack Obama en la Casa Blanca, el régimen cubano se preparaba para el deshielo con el Gobierno de los Estados Unidos. En ese punto, la casta gobernante cubana dirigía sus recursos y energías exclusivamente a atraer o introducirse en el mercado estadounidense, que sin dudas debía arrojarle mejores resultados que cualquier alianza incierta con empresarios desconocidos, pues de esos tenía de sobra en el país y sin resultados notables.

Un funcionario del Ministerio de Cultura, testigo de aquellos primeros encuentros, dijo a CubaNet, bajo condición de anonimato, qué sucedió entre Nicola Convertino y los directivos del propio MINCULT, en especial con los de varias empresas adscritas al Instituto Cubano de la Música.

“Normalmente venían extranjeros a proponer proyectos. Nicola fue recibido como uno más. Venía recomendado por amigos de los grupos de solidaridad con Cuba (grupos patrocinados y organizados por las embajadas de Cuba en el extranjero) y a eso siempre se le presta atención (…) porque a veces son la oportunidad de lograr algún tipo de financiamiento, donativos, o es la vía de llegar a alguien de interés para el Gobierno; es decir, se le recibió porque nadie sabía lo que podía salir de ahí, no porque hubiera una intención (…). De antemano, el proyecto había que rechazarlo porque no guardaba relación con el Festival de San Remo, pero como agencia de representación podía servirles a algunos músicos ―aunque no de primera línea―, así que se le pasó la responsabilidad total al Instituto de la Música (…). Nicola no se conformó con eso y siguió todos los años intentando el visto bueno (…). En Puerto Rico y República Dominicana ninguna figura de relevancia le hizo caso; se veía que era un loco sin nada concreto en las manos y lo que es peor, usando el nombre de un conocido festival para causar confusión y atraer una falsa audiencia, que es una audiencia ajena, engañada. Por eso, el Ministerio (de Cultura) se mantuvo al margen, no queríamos hacer el ridículo, pero tampoco le dimos un no por respuesta”, asegura el funcionario.

Pero en 2012 Abel Prieto ya no era el ministro de Cultura sino el asesor de Raúl Castro, que al sustituir a su hermano en el poder se encargó de disolver el gabinete anterior casi en su totalidad para rodearse de su gente de confianza. En el lugar de Abel Prieto hubo de designar a Rafael Bernal, que apenas estuvo en el cargo dos años, al ser destituido en 2014 por irregularidades relacionadas con la corrupción al interior del MINCULT.

“Bernal no recibió a Nicola Convertino, ni tampoco Julián (González Toledo)”, afirma el mismo funcionario de Cultura. “Lo que había dejado atrás Abel Prieto era un nido de ratas que le costó el cargo a Bernal y después a Julián, que tampoco llegó a los dos años (…). Abel regresa al Ministerio en 2016, con todo el lío del enamoramiento con los americanos e igual no le hizo caso al proyecto de Nicola. Pero en 2018 todo cambia y ahí (Nicola Convertino) vio su oportunidad. No por la designación de Alpidio Alonso (como ministro de Cultura) sino por la de Jacomino (Fernando León Jacomino) como viceministro, a cargo de la música, precisamente”.

Fernando León Jacomino había sido vicepresidente del Instituto Cubano del Libro (ICL) y, más tarde, en 2009, nombrado presidente interino de la misma institución tras la destitución de Iroel Sánchez en la oleada de defenestraciones emprendida por Raúl Castro, pero poco tiempo duró en el cargo.

Después de unos meses en “plan piyama”, Jacomino regresó a la vida pública pero como representante artístico de varios músicos y agrupaciones (trabajo que desempeñó de manera independiente), y su colaboración con Nicola Convertino fue la clave para dar luz verde al proyecto que anteriormente otros funcionarios del propio MINCULT calificaron de “globo”, no solo por cuanto guarda de engaño, al usar una referencia (en buena lid una marca comercial) con la cual no tiene relación, sino también por no contar con el respaldo de suficientes seguidores a nivel mundial, lo que derivaría en pérdidas económicas más que en grandes dividendos.

“Se puede decir que Fernando, como vicepresidente del ICL, había sido el jefe de Lis Cuesta cuando fue la directora del Centro Provincial del Libro en Holguín”, asegura bajo condición de anonimato un funcionario del Instituto Cubano de la Música entrevistado por CubaNet.

“Era su jefe, obvio, y su amigo, porque después fue que entró Lis al negocio de la música. Ya cuando Fernando se había consolidado. Él fue quien le despejó el camino. Entonces Lis termina en Paradiso (Paradiso S.A., una comercializadora del Ministerio de Cultura) y en Bis Music, porque después que lo botaron del Instituto (ICL) él se metió a trabajar independiente como representante de agrupaciones y se rodeó de su gente de antes (…). Muy bien que le fue porque ganaba bastante dinero con las giras y los contratos. Estando de representante fue que conoció a Nicola y hasta consiguió un par de contratos en Italia. Nada grande como para hacerse rico, pero viajaba, y eso en Cuba es bastante”, asegura la fuente.

Otros testimonios, de personas cercanas al actual viceministro de Cultura, confirman la relación íntima de este no solo con Nicola Convertino —desde mucho antes de ser nombrado viceministro— sino con otro empresario italiano, Flavio Ferrari, vinculado igual al San Remo Music Awards, pero sobre todo al Latincuba Festicongress, del cual es director artístico y general manager. Ambos proyectos están dedicados a contratar artistas cubanos, algunos residentes fuera de la Isla, para que actúen en Italia en eventos de pequeño formato.

“Jacomino quedó muy dolido con el Gobierno cuando lo echaron del ICL”, afirma un exfuncionario del Ministerio de Cultura entrevistado al respecto. “No quería saber de cargos ni de Abel (Prieto), solo de ganar dinero en su nuevo negocio en la música, y él sí sabía cómo buscarse el dinero. Fueron muchos años en Cultura y los aprovechó. Sabe dónde y cómo pedir, y cuánto pedir, sobre todo (…). Lo del festival venía dando vueltas por ahí y él sabe que si bien no es el San Remo que han querido venderle a la gente, y quizás al propio Díaz-Canel, al menos es el evento al que se le puede sacar mucho dinero pero para el bolsillo de los vividores que hay en el Ministerio de Cultura (…). Nicola Convertino es un empresario insignificante, el festival que quiere hacer es otra insignificancia, y ha encontrado la oportunidad en su amigo ahora convertido de representante de grupitos mediocres a viceministro, con otro tonto como ministro. Mejores condiciones no las hubo jamás”, dice la fuente.

“Para terminar de convencer a los más desconfiados, dieron el golpe de gracia con un donativo, que no salió de su bolsillo porque en realidad lo hizo junto con Flavio Ferrari, que es el tipo que pone la cara y el money (financiamiento) con el Latincuba para traer a los pocos artistas que dijeron que sí, porque Nicola no tiene credibilidad alguna. Es un perfecto desconocido en el mundo de la música”, concluye la fuente.

Flavio Ferrari y Nicola Convertino donan a Cuba material médico y alimentos a raíz del estallido social del 11J

Coincidentemente, la idea de hacer el San Remo Music Awards en Cuba comienza a cuajar el mismo año 2018 en que Fernando León Jacomino es nombrado viceministro de Cultura. Es en ese momento que Nicola Convertino y Flavio Ferrari, luego de llegar ambos a un acuerdo personal con su amigo, ya bien instalado en el MINCULT, invitan al músico cubano Jorge Luis Robaina, director de la agrupación Karamba (también muy próximo al actual viceministro), para que los asistiera como coordinador del evento dentro de Cuba.

Habiendo logrado llevar el San Remo Music Awards a Rusia en 2001 (bajo el título de “Sanremo al Cremlino”, es decir, San Remo al Kremlin) y mucho después a China —siempre mediante arreglos directos con estos gobiernos, e igual aprovechando la confusión que causa la apropiación comercial del nombre—, los italianos corrieron mejor suerte con otro régimen comunista, esta vez el de Cuba; incluso se le hizo más fácil al recién estrenado viceministro lograr la aprobación casi general de los comunistas más reacios, cuando la propuesta llegaba con el visto bueno de Moscú y Pekín.

Cuando ya casi había quedado en el olvido la estafa a los rusos, se fueron a China en octubre de 2018. Aunque el espectáculo no tuvo repercusión mediática, ni siquiera al interior de un país con más de 1 000 millones de habitantes, el Gobierno de Pekín decidió otorgarle a Nicola Convertino el título honorario de “vicepresidente de la Nueva Ruta de la Seda”, un nombramiento de fantasía pero igualmente un gesto que los comunistas cubanos interpretaron como aval suficiente para comenzar a tomarse en serio a los italianos.

A fin de cuentas, si los gobernantes chinos, y más tarde los rusos, se habían tragado el cuento del falso San Remo, cualquier mortal medianamente informado pudiera ser presa fácil de convencer.

Todo rastro de duda que pudo quedar tanto entre los veteranos conservadores del Partido Comunista como en el ambiente musical cubano sobre un proyecto manejado por Convertino quedó interesadamente despejada cuando el 16 de julio de 2021, a solo unos días de las mayores protestas populares registradas en la Isla en más de medio siglo, su socio Flavio Ferrari se apresuró a apoyar a la dictadura con el envío a Cuba de varios aviones cargados con material médico y alimentos.

Además del patrocinio de espectáculos de música cubana, Ferrari posee en Italia varios establecimientos minoristas expendedores de fármacos y alimentos, así como clínicas privadas, dos líneas de negocios ―la música popular y la salud― por las cuales le resultaría provechoso las relaciones con el régimen cubano, ávido por exportar tabaco, ron, música, médicos y medicinas a donde sea.

Un festival “internacional” con apenas 400 seguidores en redes sociales

Cualquier intento por acceder al sitio oficial del San Remo Music Awards no será exitoso. Aunque tanto Nicola Convertino como Flavio Ferrari lo promocionan desde sus perfiles en Facebook, lo cierto es que la página no funciona bien, o parece no existir. Tampoco el blog personal del primero es accesible.

Sumado a esta “dificultad” está el hecho de que Nicola Convertino posee más de una veintena de perfiles en Facebook, los cuales, a juzgar por los contenidos, así como por las fechas de apertura y última actividad registradas en ellos, han sido creados de acuerdo con el número y tipo de proyectos en los cuales se involucra o abandona, al estilo de cualquier estafador que construye y desmonta su imagen con la finalidad de convencer a la víctima.

Entre los pocos perfiles que permanecen activos se encuentra “Nicola Convertino Arte” donde, además de vender sus creaciones con enlaces a eBay, se presenta como músico y pintor, aunque solo frente a 370 seguidores, siendo esta la cuenta que más seguidores tiene.

Las cuentas nombradas como “Nicola Salsa Convertino”, “Nicola Convertino (FestivaldiNapoli)” y “Nicola Latino Convertino”, a pesar de promover lo que su propietario denomina como el “Primer Talen Web de Italia”, prácticamente no captan el interés de nadie. Ni siquiera porque, para promocionar su empresa Insomnia Records, ha echado mano a una imagen donde aparecen los cubanos Osmany García y Pitbull. Por su parte, la página oficial de San Remo Music Awards en Facebook tiene solo 387 seguidores.

Flavio Ferrari, en cambio, contaba hace unos días con 881 seguidores en su cuenta activa de Facebook, nada notable a pesar del número de emprendimientos y representaciones que afirma manejar como director o manager, entre ellos el Latincuba Festicongress, y espectáculos musicales en Italia para los que dice haber gestionado la presencia de Manolín el Médico de la Salsa, Gente de Zona, Aventura, Carlos Vives, Paulito FG, Compay Segundo y Jose Luis Cortés. Cierto o falso, los perfiles en redes sociales admiten casi cualquier cosa que se escriba en ellos.

Tampoco la verdad o la mentira es asunto que importe demasiado al régimen cubano. Menos cuando se trata de echar mano a lo que sea para intentar proyectar una imagen al exterior que desvíe la atención sobre lo que realmente acontece, en especial en las calles de un país donde más que el circo del falso San Remo la gente necesita pan, pero pan de verdad, no la promesa de comerlo en un futuro que jamás llega.

