MIAMI, Estados Unidos. – Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) se enfrentaron a estudiantes sudafricanos en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara en la noche de este sábado y madrugada del domingo, como muestran varios videos del incidente publicados en redes sociales.

No obstante, los medios oficiales del régimen cubano ocultaron la violencia con la que los policías respondieron a una supuesta “indisciplina grave” de los estudiantes.

En uno de los videos que circuló en redes sociales se ve a varios “agentes del orden” empujar y golpear al menos a dos estudiantes. En otra grabación, dos policías golpean en la cara a otros dos jóvenes, mientras el resto de los uniformados intenta inmovilizar a otro de los estudiantes sudafricanos.

En las imágenes también se puede ver que se trataba de un grupo de entre seis y diez policías y al menos dos miembros de las llamadas “Boinas Rojas”, es decir, tropas de prevención de las Fuerzas Armadas (FAR).

En varias de las grabaciones, se escucha a los estudiantes decir “take a video” (graben un video) y “todos ustedes son mierda, este país es mierda”, frase que dirigen a los policías.

Tanto varios usuarios de las redes sociales como medios oficialistas indicaron que los estudiantes se encontraban celebrando un cumpleaños. Granma calificó el incidente como “indisciplina grave imposible de controlar por los agentes de Seguridad y Protección” y los profesores de guardia de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara.

En ese punto, los oficiales de la PNR acudieron al lugar de los hechos para “devolver el orden al lugar”, dice Granma.

Por su parte, la profesora Roselys Vigo indicó que no se trataba de un hecho aislado, en referencia a las supuestas “indisciplinas graves” de los estudiantes. Según Vigo, los hechos acaecieron durante la celebración de un cumpleaños que comenzó cerca de las 4:00 p.m. en el piso tres de uno de los edificios de la residencia estudiantil.

“Cerca de las 12:00 a.m. comienzan a tirar latas de cervezas para el piso de abajo, la música la elevan y comienzan a hablar en un tono muy alto. A una hora que por el reglamento que tiene esta institución, a las 12:00 a.m., todos los estudiantes deben estar en sus habitaciones y en silencio. A esa hora, cuando suben los compañeros de la Carpeta y los de Seguridad y Protección, ellos no hicieron caso al llamado de bajar la música y retirarse”, explicó.

“Después, realmente fue un momento muy difícil porque no se podía dialogar con los estudiantes. Ellos no entendían y necesitamos el refuerzo de los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria para poder poner orden a lo que aquí estaba sucediendo. Fue una indisciplina grave con agresión verbal, con agresión de gesticularle, hablarle con palabras obscenas a las personas que se encontraban en el turno de guardia”, añadió.

Vigo evitó referirse a la violencia empleada por los agentes de la PNR contra los estudiantes.

“Los oficiales detienen a cuatro estudiantes, los llevan a la unidad de Policía. Los estudiantes no estuvieron allí mucho tiempo. Después que se les explica lo que había sucedido, ellos retornan a la universidad con el resto de los estudiantes y mezclado en toda la indisciplina que se había ocasionado”, zanja la profesora.

De la misma forma, la prensa oficialista de Villa Clara ocultó la represión contra los estudiantes y se concentró en la supuesta “indisciplina grave” cometida por los estudiantes.

En facebook, el periodista y académico José Raúl Gallego se dirigió directamente a Yunier Sifonte Díaz, el reportero de TeleCubanacán que acudió a la Universidad de Ciencias Médicas tras los hechos: “Entrevista a algunos de los estudiantes sudafricanos que salen en el video. Haz periodismo y no propaganda, que pareces más un policía que un entrevistador, completándole las frases a las personas”, escribió Gallego.

