LA HABANA, Cuba. – La mayoría de las personas que consideran que los temas de reparto no poseen valor musical, independientemente de que la gente los baile, asocian este tipo de productos con la denigración femenina. Hay casos de evidente sexismo y machismo como Dame cinturita, maricona, de Los King, y Fina, pero cochina, de Chocolate MC, por ejemplo.

“En esto de la música repartera vale aclarar que no debe degradarse a la mujer, tal vez mostrando en los videoclips otra imagen de ella, no la machista y sexista, porque también, como los tiempos cambian, hay que cambiar la mentalidad en ese aspecto. Se puede escribir música sin ofender ni degradar”, reflexiona Marilianis, joven trabajadora de un hotel entrevistada por CubaNet.

“Como mujer a veces me cuesta escuchar esas canciones en público y no sentirme mal o apenada, porque siento que va dedicada a una y es incómodo. El lenguaje hace que el ritmo contagioso se desluzca y mata el arte”, cuenta Valeria Frómeta, otra de las jóvenes entrevistadas.

“Es un género totalmente lúdico, dedicado a generar dinero, no a reflexionar o reflejar realidades, aunque no se deba generalizar. Hay mucha variedad dentro del género, aunque la historia del reparto está en completa evolución. Se nota la influencia de la música cubana, hay una base muy preponderante. Varios de sus exponentes tienen detrás una historia marginal, o sea, que no han tenido acceso a muchos beneficios”, señala el periodista Michel Hernández.

Y añade: “Hay un silenciamiento sobre él en la sociedad, incluso, en los medios oficiales, como siempre ha pasado, ocurrió con la timba, con el reguetón. Estos muchachos no tienen una crítica especializada que hable de su trabajo, que los promueva o converse sobre el fenómeno, y ante esto han encontrado su manera de divulgar su obra de forma independiente”.

Sin embargo, el reparto como género puede analizarse desde diferentes ópticas sociales, como el reflejo de un sector poblacional que habita en la mayor parte del país y que no tiene una mejor forma de visibilidad y representación de sus costumbres. Además, como música cubana nadie puede apartar las raíces del género en la historia cultural de la Isla.

Sobre el aporte a los ritmos cubanos del reparto, comenta el cantante Orlenis: “Musicalmente no le brinda mucho, porque fue creado con elementos de nuestra música, pero sí ha ayudado a abrir una puerta más al mundo para la música cubana y darle alegría al corazón de los cubanos”.

“Considero que el reparto le aporta muchísimo a la cultura cubana. Hay repartos y repartos, y se debe seguir preservando las canciones reparteras por lo que aportan a la cultura y nuestra idiosincrasia”, señala Marilianis.

Para el artista Jayby, “toda la música bien hecha por un cubano tiene un aporte a su cultura; pero es bueno sentir que el cubano ha inventado, ha aportado al sello del reguetón de estos tiempos”, dice.

“Considero que el reparto le aporta una identidad propia al género urbano en Cuba, porque el cubano venía haciendo mucho reguetón, que sabemos que viene de Puerto Rico, venía haciendo géneros de otros países, pero al surgir el reparto surge un género que tiene la clave cubana como base y que dota de identidad al género en el país”, dice Manuel Alemán, un estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de La Habana.

El valor también se le atribuye a que representa una conexión entre los jóvenes emigrantes y los residentes en la Isla: a Florida, por ejemplo, han han ido a parar representantes de la última generación de reparteros.

Un ejemplo de ello resulta el dúo de reguetoneros cubanos Dany Ome & Kevincito 13, quienes llegaron a Cuba para grabar un videoclip junto a Yomil Hidalgo y preparan una gira que incluye a la Isla. Ambos artistas se fueron desde niños a Estados Unidos y ahora vuelven a su tierra para conectar con las personas que consumen y vieron nacer el reparto.

“El reparto es una expresión muy rica en cuanto a generar dinero y eso el mercado lo ha asimilado muy bien, por eso también, contrario a lo que se podía imaginar hace 10 años, es el principal intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos, sobre todo entre Miami y La Habana. A pesar de los detractores que tuvo se ha convertido en la mejor expresión de intercambio de la cultura”, señala Michel Hernández.

“Los reparteros hicieron que gente como yo se reconociera en el mapa de Cuba, es decir, que nos tuvieran en cuenta. Ahora tenemos una música que es nuestra, de las calles”, explica Darién, un muchacho que ejerce como cuentapropista y que vive en una de las zonas de la periferia habanera.

“El reparto tiene un valor artístico porque es una ramificación de la música cubana, una evolución en el 2024. Tiene valor también en cómo ha reflejado culturalmente una parte de la sociedad cubana, de los jóvenes, donde ellos no están interesados en lo que promueven los discursos, sino en otro tipo de realidad que es la supervivencia de un país en cambio, y han encontrado en el reparto su modelo de éxito, como una vez los reparteros lo encontraron en los reguetoneros boricuas”, acota Hernández.

El reparto está “pegao”

La influencia del género a nivel musical ha marcado tendencia a tal punto que en Perú constituye uno de los ritmos más consumidos y los artistas urbanos de ese país comenzaron a adentrarse en él. La popularidad resulta tanta que los expertos temen que continúe eclipsando a otros géneros y se convierta en un fenómeno masivo que contagie a los exponentes musicales de salsa, merengue, balada, pop, rock, e incluso del reguetón tradicional.

“Ha tenido aceptación por la base rítmica y la democratización de la tecnología. Todos tienen acceso a programas que, si eres un buen cantante, te dan posibilidad de promover tu trabajo, quizás sin la calidad necesaria. Además, el reparto es un género que promueve ante todo el baile y el divertimento”, opina Hernández.

Los artistas del género urbano han dejado en un segundo plano al resto de la música en Cuba. Los Premios Lucas, un proyecto del realizador Orlando Cruzata que lleva décadas analizando el videoclip y la música, constituyen un medidor de la preferencia del público. En su apartado de “Video más popular”, desde hace algunos años, el reguetón, y ahora más recientemente, el reparto, han dominado la categoría.

Figuras de la industria actual como Fixty Ordara y Ja Rulay, y el dúo Charly y Johayron se posicionan entre los ganadores de la popularidad en 2022. En la categoría, han dicho los expertos que ejercen como jurado del programa, no influye la calidad artística del producto audiovisual, sino su aceptación entre las personas que representan el único juez en ese caso.

“Con el tema de la aceptación que ha tenido el reparto me preocupa un poco el tema del gusto musical, que creo que se ha deteriorado en el mercado. Hay mucha música ligera por las mismas necesidades que tiene el mundo, tanta crisis, la gente la consume muy rápido, entonces al existir esto aparecen muchos exponentes y la gente va recibiendo esto y lo mantiene como un patrón”, considera el director de videoclips Charles Cabrera.

“En República Dominicana, Puerto Rico, Panamá… hay un movimiento de música urbana fuerte, pero los boleros, la salsa, el mambo, el merengue, la bachata, todavía se mantienen en el mercado, porque los integrantes trabajan. En Cuba los salseros, los boleristas, se rindieron, dejaron de hacer publicidad en su música, no la divulgan, no atienden sus redes, no hacen videoclips ni sesiones de fotos, y todo eso les resta popularidad”, también apunta Cabrera.

Para el cantante urbano Levwhite, el género “está perfeccionándose aunque sin perder la esencia. Digo que la música bien hecha no depende del género sino del artista que la defiende y lo que quiera transmitir”, asegura.

Pero, ¿será que la sociedad cubana se está homogeneizando tanto como para que el reparto ocupe la mayor parte de las listas musicales? Marilianis afirma que ella escucha todo tipo de música, pero que por el contagioso ritmo no puede dejar de oír temas reparteros.

Michel Hernández confiesa que, desde su perspectiva de profesional y cubano, la influencia del reparto y su expansión representan el resultado de cambios sociales: “Las personas, ante una realidad crítica, han encontrado en el género una manera de disipar sus conflictos. Es una sociedad que no tiene los mismos valores de los 80 o 90, y los jóvenes de hoy no tienen los paradigmas ni ideológicos ni culturales que tuvieron aquellos. Han encontrado en el género una manera de demostrar su posición ante una realidad, una vida que tiende al consumismo, individualismo, a la necesidad de sobrevivir”.

“Un triunfo de un repartero es su manera de promover el éxito, con ropas caras, auto de lujo, y eso lo han hecho en medio de la crisis, se va replicando ese tipo de paradigma. Lo preocupante es que, a pesar de tener una base cultural, está ligado a la violencia, al sexo, a ciertos valores que denotan una marginalidad que se ha apropiado del país, de donde se inspiran ellos para hacer sus temas”, añadió Hernández.

Amén de si su forma de expresar las inconformidades sociales, los temas comunes sobre los que los cubanos dialogan, de ser una bandera para las clases “incomprendidas”, los habitantes de los barrios marginalizados, de su ritmo con mezcla cubana, parece que el reparto seguirá, al menos por un tiempo más, entre las listas de preferencia de las generaciones jóvenes y las no tanto.

