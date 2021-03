El drama de los venezolanos por los derrames de petróleo en El Palito

ROMA, Italia.- Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, y que antes del Socialismo del Siglo XXI era conocida a nivel internacional como una potencia en ese sector, hoy exhibe una industria petrolífera en ruinas, en la que los derrames se han convertido en una constante, como sucede en la refinería conocida como El Palito.

Para comprobarlo, CubaNet visitó las playas cercanas a uno de los complejos para la refinación del petróleo de mayor envergadura en Venezuela. “Esto tiene desde el 2015, estamos afectados por el petróleo, por el gasoil, hemos ido a PDVSA (empresa estatal de petróleos del país), hemos ido a la radio, a la alcaldía, a todas partes”, denunció Cecilia Vásquez, una trabajadora del balneario cercano a la refinería, afectado por la contaminación ocasionada por los derrames de petróleo. Según Vásquez, los continuos llamados de auxilio, tanto de los trabajadores del balneario como de los habitantes de la zona, no reciben respuestas de las autoridades.

La presencia del petróleo en las aguas cercanas a la Refinería El Palito también fue confirmada por el surfista Manuel Martínez: “De las veces que vengo, por lo menos en un año y medio lo he visto por lo menos cinco veces así”, dijo refiriéndose al derrame. “Ahorita la verdad está limpia, pero estos puntitos negros —dice señalando su ropa— son restos de alquitrán, que tienes que quitártelos con gasolina. También he visto delfines muertos, no sé si es por eso, pero he visto delfines allí en la orilla muertos”, indicó.

Los derrames son periódicos

Mientras el mundo se preocupa por la emergencia ambiental ocurrida en la Isla de Mauricio a causa del derrame ocasionado el pasado año por un buque japonés encallado, en Venezuela los vertimientos son continuos desde hace años, sin que nadie se pronuncie o emita alerta internacional. Una situación inexplicable, cuando la marea negra afecta de manera sistemática 4 kilómetros de la costa del estado Carabobo y 8 kilómetros de las costas de Falcón, alcanzando incluso el Parque Nacional Morrocoy.

El pasado 9 de febrero el director del Laboratorio de Sensores Remotos de la Universidad Simón Bolívar (USB), Eduardo Klein, denunció en un tuit que PDVSA daña continuamente el ambiente. Y el 8 de febrero informó que el domingo 7 habría aparecido una nueva mancha de petróleo que afectó 12 kilómetros cuadrados.

“Esto es una vez a la semana, por decir, los derrames de petróleo y los derrames de gasoil”, confirmó Angie Perdomo, habitante de la zona. “Ahorita, de hecho, hay manchas de gasoil en la orilla. No es bueno para el ser humano que se estén bañando en un agua contaminada”, dijo.

Tania Peyero, una turista que tomaba el sol al momento de la visita de CubaNet, aseguró que “hace unos meses esta playa estuvo muy sola por los derrames de petróleo. Los muchachos venían a la orilla y salían con petróleo en la piel”.

El surfista Manuel Martínez agregó que “a veces” se ve una cuadrilla de PDVSA que limpia la playa, “¿qué va a hacer una cuadrilla limpiando la arena, cuando tienes kilómetros llenos de petróleo?”.

De acuerdo a información de un artículo publicado en el periódico venezolano El Carabobeño, entre julio y noviembre de 2020 la Refinería El Palito fue la causante de al menos cinco derrames petroleros. Información fundamentada por el monitoreo satelital que continuamente realiza y publica en su Twitter el experto Eduardo Klein, quien asegura que esta refinería “está totalmente fuera de control”.

Decadencia socialista

El problema de los derrames no existe solamente en la Refinería El Palito, pues el pasado mes de febrero Eduardo Klein reportó en su cuenta de la red social de Twitter de otro derrame en la Refinería Cardón, “produciendo una nube negra de más de 20 kilómetros de largo y aguas aceitosas que se extienden por más de 4 kilómetro cuadrados en el Golfo de Venezuela. Eso equivale a más de 600 canchas de futbol”, escribió. Una real catástrofe ambiental con consecuencias aún inestimables que ocurre ante el silencio cómplice de las autoridades nacionales e internacionales.

De las 63 plantas que posee el Complejo de Refinación Paraguaná (CRP), “no están operativas ni el 10%”, aseguró el diputado Luis Stefanelli, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional (AN) al periódico El Carabobeño. Y explicó que las pocas que están operativas fallan, como la Refinería El Palito, que opera al mínimo de su capacidad instalada debido al deterioro acumulado y la falta de mantenimiento. “La planta no funciona a cabalidad y produce muchos más desechos de los que debería. Estos residuos adicionales van a la laguna sin un proceso de reciclaje adecuado”, aseguró el parlamentario de oposición.

A pesar de que no existe una versión oficial sobre los derrames petroleros en El Palito, los habitantes cercanos sí entienden lo que sucede: “ocurre porque se derrama la laguna de oxidación de la refinería y por eso sale a la playa”, aseguró Angie Perdomo. Sobre las consecuencias indicó que son nefastas, porque esta situación afecta “a las personas que trabajan aquí el día a día, que necesitan la afluencia de turistas para sobrevivir. Si la playa está contaminada no hay turistas. También afecta a los pescadores, porque cada vez que se derrama petróleo tienen que intentar pescar más lejos. Entonces se manchan las lanchas, se manchan los motores, que requieren más mantenimiento. Los derrames que suceden aquí no son buenos para nadie, ni para los animales, ni para la pesca, ni para los seres humanos”.

Piden ayuda humanitaria

“No es posible que todo el tiempo haya derrames de petróleos”, exclamó a CubaNet un humilde pescador de orilla que no quiso dar su nombre porque ya ha tenido problemas con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que custodia la zona.

“Si dieran una ayuda humanitaria a los que pescan aquí con atarraya, uno no estuviera tan afectado. Así como están las lanchas llenas de petróleo, las atarrayas también están llenas de petróleo y los pies. Este derrame aquí es fuerte. A veces uno está buscando un pescadito para llevarle a los hijos y no se consigue nada. El gobierno debería comprometerse a mantener la refinería operativa”, dijo el hombre, visiblemente afectado por los derrames.

Los derrames de petróleo en Venezuela no sólo son una catástrofe ambiental, sino también un grave problema humanitario. “Gracias a Dios tengo mi conuco, que me ha ayudado. Agarro mi pescadito cuando puedo y mi cosecha cuando hay. Pero de todas maneras hay veces que en estas playas uno no se puede ni bañar, ¿por qué? Porque han muerto muchos pescados, han aparecido muertos en la orilla y la gente no puede ni caminar por porque se llenan los pies de petróleo”, afirmó el pescador.

Asimismo, denunció que “la gente de PDVSA no está pendiente de esto, solo el que está pescando aquí en la orilla de la playa es perjudicado, no ellos. Y a ellos no les conviene que uno vaya a reclamar ni protestar en la vía, pero entonces hay que darle un paradito a esto, a ver si uno puede pescar tranquilo en esta playa. Tanto yo como muchos pescadores estamos afectados”.

Cecilia Vásquez, por su parte, pidió ayuda a PDVSA para que “no sigan botando petróleo ni gasoil, porque así no viene el turismo y nosotros queremos que el turismo venga a la playa El Palito, que es la primera que se encuentra entrando a Puerto Cabello”.

“El colmo es que nadie reconoce esto (los derrames), estamos fracasados pues”, puntualizó un vendedor ambulante que tampoco quiso identificarse.

