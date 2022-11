CDMX, México. – Cinco artistas de origen cubano han sido nominados al premio Grammy en la 65 edición de estos galardones. El próximo 5 de febrero, Camila Cabello, Arturo Sandoval, Erik Alejandro Rodríguez (Cimanfunk), Paquito D’Rivera y Arturo O’Farrill podrían llevarse el galardón a casa.

CubaNet presenta breves perfiles para conocer quiénes son estos artistas, sus logros y también sus posturas políticas respecto a Cuba.

Erik Alejandro Rodríguez (Cimafunk)

A Erik Alejandro Iglesias, conocido por su sobrenombre artístico de Cimafunk, no le gusta que le pregunten de política, de represión, ni de la dictadura cubana. Esos temas los evita y en su lugar prefiere hablar sobre música, raza, estilos. No le interesa ser un líder de opinión que castigue con su voz al régimen cubano. Por el contrario, huye de ese tipo de polémicas. En las entrevistas se enfoca en sus canciones como vehículos hacia “la gozadera” o incluso el sexo.

El joven de 32 años nació en Pinar del Río y estudió tres cursos de Medicina para complacer a su familia. Pero no era esa la vida que quería. Cimafunk soñaba con escenarios, no con salones médicos. Así que un día, sin estudios de música pero con talento, salió rumbo a La Habana a probar suerte. Ahí tocó con Raúl Paz, Interactivo, The Boys, y no le fue mal, aunque ambicionaba crear su propio proyecto.

En 2017 llegó su primer álbum, Terapia, con canciones como “Parar el tiempo” y “Me voy” se coló en los primeros lugares de preferencia entre el público. Este material, junto a las giras internacionales, le puso encima los reflectores y, dos años después, Billboard lo seleccionó entre los 10 artistas latinos a seguir en 2019.

En 2021, Cimafunk presentó su segundo álbum, El Alimento, coproducido con el estadounidense Jack Splash, conocido por su trabajo con Tyler the Creator, Ceelo Green y Alicia Keys, entre otros.

El Alimento fue clasificado entre los 50 mejores álbumes del año por la revista Rolling Stone. Con este fonograma, el cubano compite por un Grammy en la categoría de Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo.

Para llevarse el Grammy, el pinareño deberá vencer a Jorge Drexler (Tinta y tiempo), Mon Laferte (1940 Carmen), Gaby Moreno (Alegoría), Fito Páez (Los años salvajes) y Rosalía (Motomami).

Camila Cabello

Camila Caballo, hija de una cubana y un mexicano, nació en Cojímar, un pueblo pesquero de La Habana, en 1997. De ahí conserva los primeros recuerdos de su infancia, asociados principalmente a los aromas de las comidas preparadas por su abuela y los cigarros que fumaba. Con apenas siete años llegó a Estados Unidos junto a su madre, llevando solo la ropa que tenía puesta y algunos cientos de dólares. Allí comenzaron de cero y poco más de un año después su papá pudo unirse a ellas. Como regalo de 15 años, Camilla pidió a sus padres que la llevaran a audicionar a The X Factor. Ahí empezó su camino al éxito y ha sido indetenible.

En 2017, lanzó el sencillo titulado “Havana” de su álbum debut Camila. Este logró posicionarse en el primer puesto del Billboard Hot 100 en Estados Unidos. El sencillo recibió certificaciones de oro y platino en 14 países. Otro de sus éxitos, “Señorita”, se convirtió en su segundo sencillo en encabezar el Billboard Hot 100.

A pesar de su juventud, Cabello ya tiene dos Premios Grammy Latinos, cinco premios American Music Awards y un Billboard Music Awards. En octubre de 2021, “Havana” fue certificado diamante por la RIAA (Asociación de la Industria de Grabaciones). Además, en ese mismo año, Cabello hizo su debut como actriz, interpretando al personaje principal de la película Cinderella.

La artista no solo habla constantemente sobre sus raíces cubanas y las influencias latinas en su música, sino que se ha posicionado públicamente contra el régimen de la Isla y ha apoyado a los manifestantes del 11 de julio. En 2021 usó sus redes para contar la aguda crisis que vivía su país natal y la represión del Gobierno. Además, pidió a sus seguidores que posicionaran la etiqueta SOSCuba en redes sociales.

Posteriormente, en su comparecencia en el programa “The Street You Grew Up On”, declaró que la Revolución Cubana había sido un fracaso.



“La Revolución empezó con mis abuelos y cuando llegó la generación de mi mamá empezó a desmoronarse. Ya la luz se iba por días, había escasez de comida, existía racionamiento. Entonces la generación de mi mamá estaba como ‘Ay, este intento de sueño que le vendieron a la generación de mis padres no está funcionando’”, dijo.

En los últimos tiempos, Camila también ha sido una voz activa para defender los cuerpos de las mujeres de los estándares irreales, y casi inalcanzables, de belleza. La artista ha mostrado sin retoques su vientre y la celulitis de sus piernas, como parte de un mensaje positivo sobre el cuerpo femenino.

La cubana está nominada a los Grammy en la categoría Mejor Presentación Dúo/Grupo Pop.

Paquito D’Rivera

En la categoría de Composición Instrumental aparece nominado este año la leyenda del jazz Paquito D’Rivera.

Hijo del saxofonista y director de orquesta cubano Tito D’Rivera, Paquito empezó a estudiar música con cinco años y a los siete ya lo llamaban “niño prodigio” porque era capaz de actuar en público. En 1958, con 10 años, llenó el Teatro Nacional de La Habana y a los 17 debutó con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, como solista en un concierto.

Probablemente su época más recordada es aquella en que fundó Irakere con el gran Chucho Valdés, donde ambos fusionaron jazz, rock, música tradicional cubana y música clásica.

En mayo de 1980, D’Rivera abandonó la Isla pidió asilo en la embajada de Estados Unidos en España. En tierra norteamericana no solo consolidó su carrera, con la publicación de sus dos primeros discos en solitario, sino también que ha sido una voz activa contra la dictadura cubana. De hecho, el saxifonista ha sido muy crítico con los artistas de su país que aún callan la represión y penurias de la Isla. Ha declarado abiertamente que detesta el silencio cómplice. Las personas que callan son las que más lo “encabronan”, según sus propias palabras.

Después de las protestas del 11 de julio de 2021, el reconocido músico confesó que vio una “luz de esperanza” en Cuba y se alegró de que los músicos, especialmente los de raza negra, hubieran sacado la cara para pedir cambios y libertad.

Arturo O’Farrill

Para esta edición de los premios, en la categoría Álbum de Latin Jazz aparecen no uno, sino dos candidatos de origen cubano. El primero es Arturo O’Farrill, nominado por el álbum Fandango At The Wall In New York que hiciera junto a The Afro Latin Jazz Orchestra y The Congra Patria Son Jarocho Collective.

El músico, nacido en México, es hijo del reconocido arreglista y director de orquesta Chico O’Farrill. Probablemente Arturo sea el único en la lista de nominados de origen cubano que abiertamente tiene una postura cercana al régimen de La Habana.

O’Farrill ha sido invitado varias veces a la Isla a eventos culturales como el Festival de Jazz y el Cubadisco. Además, estuvo en la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, en 2015, como invitado. Y eso no es todo, Cubadebate ha replicado los mensajes que el músico ha posteado contra el embargo estadounidense.

Arturo O’Farrill ha ganado cuatro premios Grammy y dos Latin Grammy.

Arturo Sandoval

El trompetista cubano Arturo Sandoval también está entre los nominados en la categoría categoría Mejor Álbum de Jazz Latino por su disco Ritmo y Alma. De ganar el premio, este sería el onceno galardón que se llevaría a casa.

Nacido en Artemisa, a los 12 años Sandoval comenzó a estudiar trompeta clásica hasta que, a los 17, un amigo le compartió un disco de jazz con Dizzy Gillespie, quien luego se convertiría en su mentor y amigo. Escuchar ese disco le cambió sus paradigmas y le insufló el deseo de explorar estos nuevos ritmos, a pesar de que el Gobierno cubano los catalogaba entonces de imperialistas. En Cuba desarrolló una exitosa carrera como parte también de Irakere, hasta que en los 80 escapó de una gira y emigró a Estados Unidos con su familia.

A partir de entonces desarrolló una prolífica carrera que incluye 46 discos propios, 10 premios Grammy, seis premios Billboard y un Emmy por la música de la película “Por amor o patria”, donde se cuenta su vida.

Cuando le preguntan qué es lo más importante para él, Arturo no dudo en responder que la libertad. “No existe nada más importante para un ser humano que sentirse libre, y puedo decirlo porque viví bajo un régimen dictatorial y hace 33 años que estoy disfrutando de lo que es la libertad, lo que le falta a mi país”, señaló el trompetista, de 72 años, durante una charla telefónica con Clarín.

“Hace un año surgió el movimiento ‘Patria y Vida’ y lo sentí como una luz al final del túnel. Me dio ánimo, porque de verdad que todos estos años estuve muy escéptico respecto de la posibilidad de un cambio en Cuba. Pensaba: Me voy a morir sin poder visitar mi país natal ”, afirmó Sandoval.

