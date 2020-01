Consejos útiles para mejor rendimiento de paquetes de datos en Cuba

LA HABANA, Cuba.- Internet sigue siendo un lujo en Cuba, y recientemente el monopolio de las comunicaciones en la Isla (ETECSA) lanzó una oferta de rebaja solamente 12 días de duración. La hora de navegación para las cuentas permanentes nauta, usadas en los puntos wifi, se rebajaron a 0.30 CUC (unos 7.50 CUP) solamente hasta este viernes 3 de enero. Mientras tanto las tarifas de los paquetes de datos para el 3G y 4G no fueron beneficiadas con ninguna rebaja, lo que provocó malestar entre los internautas cubanos.

A continuación, les ofrecemos algunos consejos útiles para el ahorro de los paquetes de datos para el 3G y 4G en Cuba.

El uso de aplicaciones del tipo lite como Facebook Lite y Messenger Lite

La red social Facebook es las más usada por los cubanos, las versiones lite de las aplicaciones Facebook y Messenger están diseñadas para comprimir las imágenes y obtener un mejor rendimiento en conexiones lentas, de esta forma se ahorran datos. Facebook Lite no reproduce automáticamente los videos, por lo que el ahorro de datos será notable si se usa estas versiones que economizan los preciados megabytes.

Facebook Lite (captura). foto del autor Messenger Lite. Foto del autor.

Aplicaciones Android Go para ahorro de datos

Google cuenta para esto con 7 aplicaciones Android Go básicas. Las aplicaciones Go fueron creadas para conseguir ahorrar espacio, memoria, elevar el rendimiento general de los dispositivos de gama baja y ser usadas en lugares de menor calidad de conexión y flujo de datos.

Google Go, YouTube Go, Gmail Go, Maps Go, Google Assistant Go, Gboard Go y Files Go son aplicaciones que pueden ser de mucha utilidad en el escenario cubano, no solo por el ahorro de datos, sino porque también mejoran el rendimiento en dispositivos de gama baja y en las conexiones lentas del monopolio de las comunicaciones de Cuba, ETECSA.

Youtube Go. Foto del autor Youtube Go. Foto del autor Google Go. Foto del autor

Navegadores Web ultraligeros capaces de bloquear las imágenes y la publicidad.

Apus Browsec es un navegador creado con la intención de ser más rápido y ligero de peso, con solo 600KB de instalación y otros 6MB cuando está cargado en la RAM. Apus Browsec ofrece un mejor rendimiento y gasto de recursos, su mayor beneficio para ahorrar los paquetes de datos es la opción de bloquear las imágenes de las páginas web y la publicidad de las mismas.

El uso de Your -Freedom para convertir el bono de navegación nacional en megas de Internet

Todos los paquetes para la navegación móvil que ofrece el monopolio de ETECSA agregan 300 Mb de “bono”, pero solo se pueden usar para visitar sitios cubanos alojados en dominio.cu.

Usando de Your-Freedom, una aplicación creada para navegar en Internet sin censura, los 300 Mb de bono se pueden aprovechar para navegar en internet, según sus creadores. “Con Your-Freedom lo inaccesible se hace accesible, puedes ocultar tu dirección de red y cada día más de 10 mil personas en más de 160 países usan esta app”. Cuba se encuentra entre los cinco países que más usan Your-Freedom en un ranking de más de cien naciones.

“Los precios de los paquetes de datos para las redes 3G y 4G no están acorde con el salario que recibimos, y estas rebajas que todavía siguen siendo abusivas deberían ser permanentes no solo por 12 días (…) pagamos un alto precio por una conexión lenta e inestable, en los horarios de mayor demanda es casi imposible hacer nada, al final todo esto le conviene a ETECSA, mientras más ineficiente sea el servicio más recargas tenemos que usar y así más dinero gana la compañía”, comentó a nuestro diario Jorge Mira, un internauta cubano.