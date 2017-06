Cómo hacerte de un smartphone en Cuba

Tienda de Samsung en 3ra y 70, La Habana (foto del autor)

LA HABANA.- En Cuba, el deseo de navegar por Internet en las zonas wifi y el constante perfeccionamiento de las apps (aplicaciones) se traducen en el afán por adquirir smartphones (celulares inteligentes) con mejores prestaciones.

A pesar del atraso que caracteriza a la sociedad cubana en temas de tecnología, la mayoría de los jóvenes sabe diferenciar entre un teléfono inteligente de “buena calidad” y otro de “mala”. Cada día son más los que quisieran tener en sus manos un terminal “Samsung original” o un iPhone de última generación.

Actualmente en Cuba existen tres opciones dentro de la ley para poder adquirir un teléfono móvil: en las oficinas de Etecsa (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba), los vendedores por cuenta propia, o en la tienda del gigante Samsung abierta al público el pasado 26 de mayo en coordinación con las TRD (tiendas recaudadoras de divisas).

Etecsa y Samsung, ¿opciones reales?

Recientemente Etecsa incluyó dos modelos de teléfonos celulares a su lista de propuestas. El Itelecom 1570c por 220 dólares y el Itelecom 2115c por 139 dólares, ambos con características limitadas.

“En la calle (mercado negro) te encuentras mejores opciones, con 220 dólares te puedes comprar un Samsung de buena calidad. En Revolico.com (página de anuncios clasificados), por ejemplo, existe una sección denominada celulares donde se pueden encontrar ofertas que oscilan entre 20 y mil dólares,” dice Omar Mesa, trabajador de un Telepunto de Etecsa, y a su vez recomienda no comprarle ningún teléfono al monopolio estatal de comunicaciones.

Según el sitio jorgen.cubava.cu (blog referencia de la comunidad Android en Cuba), los dos modelos de Itelecom son “de una compañía desconocida por los usuarios cubanos. Presentan características de gama baja con precios de gama media, y son teléfonos de hace un par de años. Lo bueno es que ambos funcionan correctamente con la tecnología 3G que se ha implementado en la Isla.”

Las otras opciones que propone Etecsa son, por ejemplo, el Huawei Ascend Y-221 por un valor de 65 dólares, y los modelos de Alcatel POP C1, y el POP C3 por 70 dólares, considerados obsoletos por sus especificaciones técnicas.

Según un artículo publicado en Cubadebate, la tienda de Samsung ubicada en el mercado de 3ra y 70 “está especializada en productos premium de la compañía surcoreana, es la primera abierta en el Caribe y de las más modernas en Latinoamérica.”

En la tienda se encuentran productos de primera línea como el modernísimo teléfono inteligente Galaxy S7 por un precio de 1074 dólares. Este ejemplar, el más caro del lugar, triplica su valor con respecto al del mercado negro cubano y al de tiendas online como Ebay y Amazon.

Por otro lado se oferta el Galaxy J1 mini por 133 dólares. Aunque todavía caro, compite con los teléfonos Itelecom lanzados por Etecsa recientemente.

“Nunca se me ocurriría ir a Etecsa para adquirir un móvil. A pesar de los precios tan elevados si me compro un teléfono sería en la tienda de Samsung. Es verdad que en Revolico hay mejores ofertas, pero esta tienda brinda garantía y seguridad. Prefiero no correr el riesgo de ser estafado en la calle”, explica Raico Velázquez.

En entrevista con uno de los directivos de TRD que participó en las negociaciones con Samsung para la comercialización de sus productos, supimos que los precios de los productos fueron fijados por la compañía coreana. Además, se filtró que para finales de junio estaría en oferta el Galaxy S8, último modelo de la línea más importante de la compañía asiática.

“En cualquier lugar del mundo cuando Samsung abre una tienda empieza con precios elevados y pasado un tiempo hace rebajas” agrega la fuente.

Sin embargo, medios oficiales achacan los altos precios a los “efectos secundarios del proceso de importación”, por ser productos traídos de Panamá.

“Si Samsung se respetara no abriría esta tienda en este país, los precios que he visto aquí son inalcanzables para la mayoría. La mejor opción sigue siendo el mercado negro”, dice Daniel Arteaga, un joven que visitó la tienda con la esperanza de comprar un teléfono Samsung.

Además de celulares, la tienda vende televisores de alta tecnología, impresoras, monitores para computadoras y equipos de audio; pero a un costo igualmente elevado para la población. Otros productos como lavadoras, sistemas de aire acondicionado, y refrigeradores hasta el momento solo se encuentran en exhibición.

En cualquier caso los cubanos en su mayoría visitan la tienda solo para mirar pues el salario promedio en la Isla es de 23 dólares mensuales, insuficiente para comprar el artículo más barato.