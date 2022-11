CDMX, México. – Ocho personas, entre ellas una bebé, murieron el pasado 29 de octubre cuando guardafronteras cubanos embistieron una lancha con más de 20 personas a bordo, quienes planeaban viajar ilegalmente desde Bahía Honda hasta las costas de Estados Unidos. Los testimonios de los sobrevivientes no solo han derribado la hipótesis de que el choque fue accidental, sino que han detallado cómo las autoridades arremetieron contra ellos con el fin de destruir la lancha y hundirla.

Por su parte, los ejecutores han evitado dar detalles de cómo ocurrieron los hechos. Tanto en la nota del Ministerio del Interior publicada el mismo día, como en el programa “Mesa Redonda” donde comparecieron días después han achacado toda la responsabilidad a los balseros y al Gobierno de Estados Unidos por tener un trato privilegiado con los migrantes cubanos. Además, en el espacio televisivo recalcaron que “las tropas guardafronteras actúan bajo el principio de preservación de la vida humana” y que evitan hacer “maniobras riesgosas que pongan en peligro la vida de las personas”. Y así se lavaron las manos. Sin embargo, lo que ocurrió en Bahía Honda, no fue una excepción. Chocar los navíos hasta hacerlos naufragar, si los migrantes no cesan en su intento de huir, parece ser la norma.

Mediante la revisión de prensa, archivos históricos y entrevistas a familiares y balseros, CubaNet identificó siete hechos en los que guardafronteras cubanos han seguido el mismo protocolo que en Bahía Honda, y en la mayoría de los casos, han causado la muerte de migrantes.

Río Canímar

El 6 de julio de 1980 los hermanos Sergio y Silvio Águila Yanes, de 19 y 18 años, junto a su amigo Roberto Calveiro, secuestraron la nave “XX Aniversario”, que hacía un recorrido turístico por el río Canímar, en Matanzas.

Cuando los jóvenes intentaron tomar el control de la embarcación, uno de los custodios sacó su arma y Sergio respondió disparándole. Con una bala en el pecho, lo pusieron en el bote salvavidas y lo enviaron a la orilla; posteriormente murió. Una vez que la embarcación era controlada por ellos, ordenaron al capitán que tomara rumbo a Estados Unidos.

Pero Julián Rizo Álvarez, entonces primer secretario del Partido en Matanzas, sabía que no podía permitirlo como le había dejado claro Fidel Castro, según consta en investigaciones al respecto. El funcionario estableció un puesto de mando cerca de la orilla del río y desde ahí mismo dirigió las operaciones.

La primera decisión fue enviar dos lanchas torpederas para hacerlos desistir pero no funcionó. Entonces la estrategia se volvió mucho más agresiva y comenzaron a disparar a la embarcación, provocando la muerte de varios pasajeros. Los jóvenes respondieron con armas que se habían robado del Servicio Militar.

Como la embarcación era resistente y no podían hundirla, la patrulla se retiró y en su lugar los ataques fueron retomados por un avión de la Fuerza Aérea. Los pasajeros desesperados alzaban en brazos a sus hijos para que no les dispararan desde el aire, pero nada los disuadió. Sergio trasladó a las mujeres y los niños a la bodega para protegerlos de las balas y siguieron rumbo a Florida. Casi llegando a aguas internacionales los alcanzó una embarcación mucho más grande que los embistió y al segundo golpe los partió a la mitad.

Aunque nunca se dieron cifras oficiales, se estima que hubo decenas de muertos, entre ellos niños, como resultado de esta masacre. La versión oficial es que la embarcación naufragó por accidente al colisionar con un bote más grande. Más o menos la misma justificación que dieron tras los sucesos de Bahía Honda.

Las lanchas patrulleras rescataron 11 sobrevivientes, a quienes amenazaron y vigilaron durante años para que no relataran lo sucedido. Dos de los ejecutores fueron condenados a cadena perpetua y el otro se suicidó antes de ser apresado.

Masacre de Barlovento

En la Marina Hemingway, antes llamada Marina de Barlovento, el 15 de enero de 1962, el Servicio de Guardacostas persiguió a un grupo de 29 civiles que intentaba salir de Cuba. Entre ellos había ocho cubanos de origen chino.

Según la información documentada al respecto, las autoridades conocían con antelación los planes de escape pero no actuaron hasta que los ciudadanos estaban en una pequeña embarcación bautizada como “Pretexto”. Cuando intentaron navegar rumbo a Florida, quedaron atrapados por una cadena de acero pesado que habían colocado de antemano en la vía de navegación. Entonces un buque disparó contra los civiles desarmados, causando la muerte de cinco personas, tres de ellos de origen asiático, por lo que se conoce al hecho como “La Masacre de los chinos en Barlovento”.

Los sobrevivientes fueron condenados a 20 años de prisión.

Remolcador “13 de Marzo”

A las 8:16 a.m. del 14 de julio de 1994 , la emisora Radio Reloj comunicó: “En la madrugada de hoy, elementos antisociales sustrajeron por la fuerza una embarcación del Puerto de La Habana con el fin de abandonar ilegalmente el país”. Así los medios cubanos anunciaron la noticia de una de las mayores masacres cometidas por el régimen contra civiles que intentaban dejar Cuba.

En el comunicado que emitió al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relata que apenas zarpó el remolcador “13 de Marzo” del Puerto de La Habana fueron perseguidos por dos barcos durante 45 minutos aproximadamente.

A siete millas de distancia de las costas cubanas, otras dos embarcaciones mayores, equipadas con tanques y mangueras de agua, aparecieron y embistieron al viejo remolcador. Una bloqueó por delante al “13 de Marzo”, mientras la otra la chocó por atrás, partiéndole la popa. A la vez, los barcos que lo siguieron desde el inicio lanzaban chorros de agua a presión contra las personas en cubierta.

Finalmente, la embarcación se hundió con más de 70 civiles desarmados a bordo. Los sobrevivientes han afirmado que los tripulantes de los barcos estatales cubanos estaban vestidos de civil y que no les prestaron auxilio cuando se estaban hundiendo.

Además, “con sus motores a máxima revolución, montaron un cerco alrededor de los sobrevivientes creando remolinos de agua”, los cuales los succionaban y dificultaban que pudiesen mantenerse a flote, contó Sergio Perodín, una de las víctimas, a BBC Mundo

Apenas 31 cubanos fueron rescatados por la Guardia Fronteriza. Los cuerpos de los demás no fueron sacados del mar, ni siquiera para darles sepultura.

Días después, el periódico Tribuna de La Habana informó que el naufragio fue el resultado de un lamentable accidente al producirse una colisión.

En entrevista con Ignacio Ramonet, Fidel Castro se desentendió de los hechos alegando que quienes ejecutaron la masacre lo hicieron sin autorización. Sin embargo, no se molestó en explicar por qué nunca fueron juzgados.

Una balsa hundida, horas antes del deshielo

El 16 de diciembre de 2014, apenas unas horas antes del anuncio del deshielo entre EE. UU. y Cuba, un grupo de cubanos subieron a una lancha y salieron rumbo a Estados Unidos. Con la información brindada por Daysel Pimentel, familiar de tres de las personas que iban en la embarcación, CubaNet reconstruyó los hechos.

Alrededor de las 4:00 a.m., un grupo de cubanos salió de Bacunayagua con destino a Florida. A las pocas millas, uno de los motores de su embarcación empezó a fallar y decidieron parar para arreglarlo. En el intento perdieron aproximadamente una hora, tiempo suficiente para que los guardacostas cubanos los encontraran. Aunque la lancha que llevaba los migrantes intentó escapar, al tener reducida su velocidad a un solo motor, la Griffin 546 de las Tropas Guardafronteras pudo interceptarlos con facilidad. La primera acción de los oficiales cubanos fue pedirles que se detuvieran, pero ante la negativa de los migrantes, los militares comenzaron a lanzar redes para frenar la travesía. Ahí comenzó el ataque: las mujeres que iban en la lancha tomaron a sus niños en brazos, uno de ellos de tres años, para pedir que no los atacaran y los dejaran seguir, que ya estaban muy cerca de aguas internacionales.

“Ustedes no se van a ir de Cuba porque a mí no me sale de la pin…” ―gritó desde la Griffin el capitán mientras apretaba su mano sobre la portañuela. La siguiente orden fue que sus subordinados atacaran el motor sano de la lancha. Finalmente los guardafronteras embistieron a la lancha por el lateral. Como resultado, la embarcación zozobró y fueron a dar al agua hombres, mujeres y niños. De inmediato los que tenían más destreza ayudaron a otros que estaban atrapados bajo la lancha, todo a la vista de los oficiales cubanos que nunca mojaron sus uniformes.

Uno de los cubanos que iba en la embarcación, Diosbel Díaz Bioto, desapareció en el mar tras el hundimiento, ante los ojos de su esposa y su hijo de siete años. Nunca recuperaron su cuerpo.

“A ellos no les importaba matar a los que estaban arriba”

William Padrón Maza falleció por un traumatismo en la cabeza tras el impacto de una embarcación de guardafronteras cubanos contra la balsa en la que viajaba junto a otros migrantes.

“Ahora dicen en el Noticiero que se murió en el impacto cuando chocó una lancha con la otra… ¿El mar es tan chiquito para que choque una lancha con otra? No, eso es mentira”, afirmó Wilber Padrón Maza, hermano de William, en un video compartido en Facebook por el periodista Mario J. Pentón.

La embarcación salió de Ciego de Ávila el 1 de marzo de 2022 y en aguas nacionales fue interceptada por las autoridades cubanas, quienes la embistieron para detener la salida ilegal.

“La orden que tenía Guardafronteras es que no se fuera la lancha. A ellos no les importaba matar a los que estaban arriba, no les importaba nada. (…) Les tiraron la lancha arriba, chocaron una con otra”, agregó el familiar, residente en el municipio de Morón.

La versión oficial dada en una nota de prensa, como es usual, presentó el hecho como un accidente. Una versión que contrasta con las declaraciones de familiares y sobrevivientes.

Los hundieron con un ancla

De Punta Alegre, en Ciego de Ávila, zarpó el 17 de marzo de 2018 una embarcación rústica, construida por los propios tripulantes con la intención de llegar a Estados Unidos.

Poco después de alejarse de las costas se les acercó un pequeño navío de las Fuerzas Guardafronteras de Cuba para exigirles que se detuvieran. Sin embargo, los balseros decidieron que no iban a regresar y continuaron su trayecto. Cuando apenas les faltaba una milla los alcanzó una Griffin determinada a hacer lo necesario con tal de impedir que salieran de las aguas cubanas.

“Nos hundieron lanzando un ancla contra la embarcación”, dijo al medio independiente 14ymedio Denys Díaz Crespo, un balsero de 22 años.

Con el ancla rompieron también el palo que sostenía la vela y los impactos hicieron que tres de los 15 jóvenes de la balsa cayeran al agua.

Ya con la embarcación deshecha por los golpes, los tripulantes tuvieron que nadar hasta la Griffin, de donde no les lanzaron salvavidas ni los ayudaron a subir al barco, relató Díaz.

“Nosotros pensábamos que ellos no nos iban a atacar”

Testimonio de Grendi Marte, un balsero cubano:

“Fue en 2017. Salimos por el puerto del Mosquito en Artemisa cuando a las siete u ocho millas aparecieron barcos de las autoridades cubanas. Éramos 22 personas que pagamos 10 000 pesos cada una para construir la embarcación y largarnos; así que decidimos no retroceder. Nosotros pensábamos que ellos no nos iban a atacar, que no podían asesinarnos. Pensamos que no iba a pasar nada grave, a pesar de que se acercaron a gritar que iban a partir el bote a la mitad. Nosotros, de ingenuos, creímos que era pura amenaza y que no pasaría de palabras”.

“Al ver que no les hacíamos caso, se dieron vuelta y vinieron exactamente a toda velocidad para partirnos al medio. Afortunadamente el chofer hizo una maniobra y esquivó la mayor parte del golpe. Cayó una muchacha al agua, la recogimos y seguimos porque aún nos decíamos: el Gobierno no puede matarnos, solo nos quieren asustar”.

“Ellos pasaban por el frente de nuestra balsa con mucha más velocidad y hacían unas zanjas para hundirnos; pero no lo lograron porque nuestra embarcación estaba buena y aguantaba; además de que la de ellos no era muy grande”.

“Ahí fue cuando sacaron sus armas, eran como unos rifles, las cargaron y nos apuntaron. Todo eso con mujeres y niños llorando a bordo. Finalmente paramos pues tuvimos miedo. No tengo dudas de que iban a dispararnos. Yo, que fui testigo de la frialdad con la que operan, tengo el presentimiento de que varias de esas embarcaciones desaparecidas, son ellos mismos quienes las desaparecen”.

