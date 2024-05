PUERTO PADRE, Cuba.- Cuba sufre una de las peores crisis socioeconómicas, demográficas y cívicas de su historia. Con el peso cubano, la moneda nacional depreciada, sin apenas poder adquisitivo y devaluada como nunca antes frente al dólar estadounidense -la moneda del “imperialismo yanqui”-, el proletariado cubano dirigido por el Partido Comunista de Cuba (PCC), ha perdido la batalla ideológica frente a su “enemigo número 1”, la economía de mercado y la democracia representativa.

Pero en lugar de ejercer su “soberanía” frente a una clase dirigente glotona, mediante la protesta cívica en un día de reivindicaciones laborales, como lo es el 1ro de mayo, la represión policíaca y la acción penal de los tribunales de “justicia”, aunados todos a sus voceros que por la radio, la televisión y las redes sociales han amplificado el mensaje coercitivo, así el régimen totalitario ha conseguido someter a los cubanos en la más inverosímil sumisión.

Los reclutados

Cuales delincuentes, atrapados in fraganti para ser reclutados como agentes encubiertos por comprometimiento (suceso jurídico-policíaco en el que sólo existen dos alternativas, o el inculpado colabora con el reclutador o va preso), esta semana y desde hace días, el sindicato oficialista hizo firmar documentos a los trabajadores, en los que se comprometen a asistir a los desfiles por el 1ro de mayo. Desfiles “vistosos”, “coloridos”, “patrióticos”, que en realidad son la pantalla de un régimen de represión, económicamente menesteroso.

Con los trabajadores “no estatales”, los de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) particulares, es innecesario firmar documentos de compromiso.

El proceso es más sencillo, aunque igualmente efectivo por su brutal anuencia oficialista: el trabajador que no desfile el 1ro de mayo, se va, hay otros esperando por ese puesto; el negocio no puede caer en evidencias. Y, ciertamente, también entre los “mipymeros” el contrato laboral funciona políticamente como con los trabajadores estatales o cooperativistas, entre ellos no hay “contrarrevolucionarios” ni cabida para la “contrarrevolución”, ni propaganda política contraria a la “revolución”. O caen presos.

¿Cómo es posible que un ser humano, mujer u hombre, a cambio de un puesto de trabajo y un salario entreguen al patrono su libertad…?

Día de consignas

Mientras en el mundo el 1ro de mayo es un día en que los trabajadores reclaman derechos, en Cuba es este un día de consignas y acatamiento al Partido Comunista, que es un partido “único”, pero también, de hecho y de derecho, es el único empleador en Cuba, donde no se firman contratos laborales o empresariales sin su visto bueno, que, necesariamente, no tiene que ser oral ni por escrito, pero, ¡ay del trabajador o de la empresa si, en sutilísimo lenguaje corporal desaprobatorio, el “Partido” enarca una ceja.

No. El miedo no es el camino de la libertad. Como ser pensante que es, el ser humano en la consecución de sus derechos económicos, políticos y civiles, no precisa de más liderazgo que el de sí mismo, no precisa de más guía que la voz de su conciencia. Políticos o aprendices de políticos de todos los signos en ya demasiadas ocasiones han medrado y medran con los sentimientos libertarios de sus semejantes, y, ése, quizás, sea su mayo crimen: el cinismo.

Los que aplauden

No. No acabo de entender cómo teniendo Cuba tantos trabajadores con salarios míseros, como los obreros de la construcción, los peones de la agricultura, la ganadería, los servicios comunales o el proletariado de las industrias, entre ellas la industria azucarera, que fueran ellos tan batalladores por sus derechos, hoy, explotados como están, en lugar de protestar, aplauden.

No, no entiendo cómo teniendo Cuba tantos gremios de profesionales, como los de la Salud Pública, son tan sumisos que son meros siervos del régimen exponiéndose no sólo hasta el secuestro de sus haberes, sino hasta el de sus mismas personas, como es el caso de los dos médicos secuestrados, de los que sus compañeros de trabajo nada dicen, ni una voz, ni una carta pública. Nada. Nunca. Ni en ningún 1ro de mayo de los que han pasado desde que fueran secuestrados.

¿Esos son los derechos de los trabajadores en Cuba? No. La hipocresía no es fuente de ningún derecho. La sumisión no es la vía del mejoramiento humano. Y Cuba y los cubanos proseguirán siendo míseros mientras prosigan siendo sumisos. Honor, pues, a los que hoy están en la cárcel porque un día con su voz hicieron valer sus derechos.

