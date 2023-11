MADRID, España.- Randy Arozarena, uno de los peloteros cubanos más destacados de la actualidad en las Grandes Ligas, rememoró en reciente entrevista con el medio azteca GQ México su salida de Cuba, en lancha; decisión que tuvo que tomar para ayudar a su familiar tras la muerte de su padre.

En 2013, cuando tenía 19 años, su padre murió y él asumió la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores.

“Como el hijo mayor, con 19 años, tuve que convertirme en padre de mis hermanos”, dijo Arozarena en la mencionada entrevista. Y explica: “Sentí que me iba a jugar mi vida por mi familia. Siempre uno puede exponer la vida, pero ese es mi primer momento de estar consciente de que realmente me la estaba jugando. Y fue entonces que me escapé de Cuba”.

Arozarena, nacido en Arroyos de Mantua —uno de los lugares para escapar de Cuba con rumbo México—, sobre su travesía para escapar de la Isla explica: “Nos fuimos al monte escondiéndonos de la policía y nos subimos a la lancha. Me fui a las tres de la mañana y, poco a poco, las condiciones se fueron poniendo peores. A pesar de eso, me quedé dormido mucho tiempo. Mi brazo tocaba literalmente el agua y había olas como de cinco metros. La parte delantera del bote se rompió y sentías que cualquier ola te podía sacar del bote. Se pasaba feo”.

Después de nueve horas de travesía, Arozarena llegó a Isla Mujeres, México. Allí comenzó una nueva vida, con la esperanza de cumplir su sueño de jugar en las Grandes Ligas.

Arozarena se estableció en Mérida, Yucatán, y comenzó a mostrar su capacidad para el béisbol frente a los cazatalentos de la región. Pero la vida nocturna puso en riesgo su carrera.

“Mientras jugaba en la Liga Meridiana —un torneo semiprofesional— iba a antros y después a jugar”, dijo Arozarena. “Me di cuenta de que eso no me iba a llevar a ningún lado. Llegué a México con un objetivo: ayudar a mi familia”.

Se trasladó a Tijuana, Baja California, porque le dijeron que era un lugar muy peligroso y eso lo obligaría a no salir de casa.

El encierro autoimpuesto empezó a funcionar. Antes de partir a las Grandes Ligas, Randy Arozarena defendió en 2016 los colores de Mérida en la Liga de Invierno. Posteriormente, se fue a Toros de Tijuana de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). Y, por último, en 2017 se fue a los Mayos de Navojoa de la Liga del Pacífico. Ahí estuvo tres temporadas, y en la de 2018 fue líder del circuito con 19 cuadrangulares y anotó 49 carreras.

México se convirtió en el puente para llegar a los Cardinales de San Luis que lo invitaron a su spring training de 2019. En 2020, Arozarena fue llamado por los Rays de Tampa Bay, donde se han mantenido desde entonces, siendo decisivo para el equipo.

