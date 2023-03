Ciudad de México, México,- A Randy Arozarena la cámara lo busca constantemente y le piden que pose. El cubano es muy histriónico y accede: cruza los brazos, ladea la cabeza y sonríe al lente. Las fotos suyas están en portada de casi todos los medios mexicanos, y también los principales sitios especializados en deporte están hablando sobre él. No en vano es el hombre del momento dentro de la nómina mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

Desde las grades corean : “¡Ran-dy, Ran-dy!”antes de cada aparición suya. El público lo busca para que firme pelotas de béisbol, gorras, guantes. Cuando México juega, los narradores no dejan de hablar sobre él y cómo el más popular de los jugadores mexicanos, realmente nació en Cuba.

México logró anoche calificar por primera vez en la historia a semifinales, al vencer a Puerto Rico (5-4) y como era de esperar Arozarena fue parte activo de ese triunfo.

¿Por qué Randy juega con México?

El pinareño, natural de Mantua, llegó a tierra azteca 2016 sin nada, a bordo de una embarcación pesquera. Poco a poco se fue insertando en las ligas locales hasta integrar, gracias a sus prometedores resultados la Liga Mexicana de Béisbol con los Toros de Tijuana. Actualmente juega en Tampa Bay, Estados Unidos.

“Para mí representar a México es un orgullo porque cuando salí de Cuba ellos me recibieron con los brazos abiertos. Siempre dije que quería representar a México en un Clásico Mundial”, señaló en entrevista para Excelsior.

Con una hija nacida en México, Randy Arozarena pudo nacionalizarse y disputar el torneo con los aztecas. Incluso el propio presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador intervino para agilizar los trámites.

“Véanme, soy otro mexicano y me siento así. Todos me han recibido bien y esta convivencia sólo se tiene en un equipo que va para cosas grandes”, insistió en el referido artículo. Randy usa sombrero charro en las entrevistas y se le ha visto varias veces con unas botas vaqueras de color café, típicas del norte del país. Se las regaló un amigo mexicano antes de 2020 y desde entonces las usa porque siente que le traen suerte.

Al Cuba tener por primera vez jugadores de Grandes Ligas en su nómina, algunos le han preguntado a Randy por qué no compite por su país natal. “Nadie se me acercó, pero de todos modos yo ya lo tenía claro, quería jugar con México”, fue su respuesta.

“Mi decisión ya estaba tomada como símbolo de agradecimiento de recibirme con los brazos abiertos, la gente siempre me dio su cariño y la oportunidad, entonces ahora lo único que me queda es responder como sé, jugando a la pelota”.

¡Randy Arozarena no es humano!

🇲🇽 a solo tres outs de la victoria.#WorldBaseballClassic #YoAmoElBeis pic.twitter.com/B8JHWtXXRH — MLB México (@MLB_Mexico) March 18, 2023

