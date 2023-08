MADRID, España.- El pelotero cubano Randy Arozarena implantó otros dos récords en Grandes Ligas (MLB) esta semana. El jardinero se convirtió en el único pelotero nacido en Cuba con más de 20 bases robadas y más de 20 jonrones por tercera temporada consecutiva en Las Mayores. También implantó récord en la franquicia, pues ningún otro jugador de los Rays de Tampa Bay lo había conseguido.

The first player in franchise history to record three consecutive seasons of 20+ home runs and 20+ stolen bases

👏 @RandyArozarena 👏 pic.twitter.com/siXoLDEaVN

— Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) August 31, 2023