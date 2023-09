MADRID, España.- El joven talento del béisbol cubano Alejandro Cruz escapó de Cuba en las últimas horas. Con su salida del país asciende a 15 la cantidad de peloteros que han emigrado del total de 20 que compitieron en el Mundial Sub-15 desarrollado en México en octubre de 2022.

En el pre mundial Sub-15, desarrollado en junio de 2022 en Venezuela, Cruz había sido elegido como el jugador más valioso.

Al compartir la noticia este lunes desde Twitter, el periodista especializado en béisbol Francys Romero aseguró que Alejandro Cruz intentará firmar con un equipo de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

Asimismo, consideró que Cruz, de solo 16 años y jugador de cuadro (tercera base), tiene una excelente combinación de brazo, velocidad y bateo.

Romero había calificado al joven como el prospecto número 3 de 2023 en su lista de los 25 mejores jugadores sub-15.

Cuban 3B Alejandro Cruz (16) left the country and will seek to sign with an MLB team, per sources.

Cruz was Cuba's third baseman in the U-15 World Cup 2022. Excellent arm, speed/hitting combo.

I ranked Cruz as the #3 prospect of 2023 on my list of the best 25 U-15 players. pic.twitter.com/77lgyKTVy6

— Francys Romero (@francysromeroFR) September 4, 2023