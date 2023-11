AREQUIPA, Perú.- Yamilé Aldama, quien fuera una de las mujeres más prominentes del atletismo en Cuba, tras su salida del país en 2001 pretendía seguir representando a la Isla en los eventos deportivos, pero las autoridades del régimen se lo impidieron.

“Hablamos con el INDER (Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación) directamente. Mandamos cartas a Alberto Juantorena, que en ese momento era el presidente de la Federación. Él me dijo que le hubiese encantado ayudarme, pero por la política del país eso no estaba permitido”, relató Aldama a Playoff Magazine.

Incluso la atleta ofreció la mitad de sus ganancias con tal de llevar la bandera cubana, una propuesta que también fue desestimada.

Aldama nació en La Habana y al inicio de su carrera compitió primero en las pruebas de salto de altura y heptatlón, pero en 1994 comenzó a practicar el salto triple y dos años más tarde se calificó para integrar la comitiva cubana en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.​

Una lesión le impidió participar en esos juegos, pero al año siguiente llegó a la final de sus disciplinas en los Campeonatos de Atletismo bajo techo en París, donde terminó en la sexta posición. Dos años después ganó la presea de plata en el Mundial de Atletismo de España.

En el 2000, Aldama termina cuarta de su disciplina en las olimpiadas de Sídney, consolidando su lugar entre los mejores triples saltadores del mundo. Fue entonces que al regresar a Cuba conoce al productor de televisión escocés Andrew Dodds y desde el 2001 se muda al Reino Unido.

Salir de la Isla siendo una atleta destacada no es tarea fácil, sostiene la deportista, quien tuvo que pedir autorizaciones al INDER.

“Conmigo también estaba pidiendo el permiso el voleibolista Osvaldo Hernández, pasamos ese proceso juntos… Me pusieron muchas trabas, pero al final logré el permiso”, explicó.

Eventualmente Aldama representó primero a Sudán y luego a Reino Unido, y alcanzó grandes éxitos en los Juegos Olímpicos de Atenas (2004), el Mundial de Atletismo en Helsinki (2005), y se convirtió, con 39 años, en campeona del triple salto en el Mundial de Atletismo bajo techo de 2012 en Turquía; fue la segunda atleta más veterana en conseguirlo.

Con relación a su vida como migrante, Yamilé Aldama refiere que es una experiencia difícil y que aún no se acostumbra al clima de Londres.

“Me hubiese sentido mejor aquí [Cuba], no te voy a engañar. Aquí es donde nací y donde están mis raíces, lo que me gusta, la comida, los frijoles. Pero a veces en la vida no hay de otra, y a mí me tocó buscar otro sendero. Es una lástima que el país esté como está”, agregó.

Además, sobre el estado del deporte en la Isla, Aldama considera que no es el mismo de antes: “El apoyo del Gobierno cubano al deporte no es el mismo, y se nota, y muchos atletas se van. Eso se siente en la calle, el malestar de la sociedad. No hay opciones, la carrera de un atleta es bastante corta, y si te pones a esperar, nunca llegas a nada”.

