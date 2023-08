MADRID, España.- La plataforma Apple TV+ anunció este lunes el estreno de una docuserie sobre el astro del fútbol Lionel Messi y su llegada al club Inter de Miami.

“La serie narra la inmersión de Messi en Estados Unidos, el extraordinario viaje y transformación del Inter Miami y, lo que es más importante, el impacto que está teniendo actualmente en el fútbol de Norteamérica a medida que la ‘MessiManía’ recorre el continente”, explicó Apple TV+ a través de un comunicado, citado por AFP.

La serie, para la que aún no se ha definido el título, tendrá seis capítulos y mostrará detalles que aún no se han visto desde la llegada de Messi a este club, cuyo principal accionista es el empresario cubanoamericanon Jorge Más.

Apple TV+ has approved a fresh six-episode documentary that follows the recent endeavors of soccer legend Lionel Messi as he embarks on his journey as a player for Inter Miami CF in the Major League Soccer (MLS).

This marks the second documentary about Messi on Apple TV+,… pic.twitter.com/wmUQ5Vuvcv

